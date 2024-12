“Lamentablemente solo se eligieron a cuatro”, afirma magistrado electo del TCP, que observa “sentencias contradictorias”

Fuente: Unitel

El abogado Boris Arias fue electo como magistrado para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de La Paz en las elecciones judiciales parciales del domingo.

Aunque trazó algunas de las tareas que impulsará desde su curul en la Sala Plena, evitó referirse a cuál debería ser el futuro de los magistrados “autoprorrogados” que aún permanecen en sus cargos por un fallo que aprobaron a fines del año pasado, pese a que hay nuevas autoridades judiciales.

Sin embargo, afirmó que “lamentablemente solamente se han elegido cuatro” magistrados en alusión al fallo del TCP que dispuso que las elecciones se realicen de forma parcial.

“Voy a opinar una vez me haya posesionado y en sala plena. Eso significa que el trabajo del tribunal es colegiado. Son nueve… Bueno, tendrían que ser nueve magistrados, tenía que haber una elección de nueve, y lamentablemente solamente se han elegido cuatro”, señaló.

“Entonces, no quiero que entrando al tribunal se realizan actuados unilaterales y no creo que los magistrados sean figuretis. Lo que yo creo es que se deben tomar esas decisiones y se debe decidir en el marco de la constitucionalidad y de la legalidad, en el conjunto de los magistrados que han resultado electos y bueno, decidiendo y considerando la normativa”, añadió.

Sin embargo, Arias dijo que “el tribunal ha empezado a dictar una serie de sentencias contradictorias”, aunque no especificó cuáles.

Consideró que el “dice o no dice”, es decir, las versiones sobre este tema, “no es algo bueno para la Justicia”.

Propuestas

En el Legislativo han surgido varias propuestas para reemplazar a los denominados magistrados “autoprorrogados”, entre ellas que los candidatos con mejor votación que no ganaron los comicios asuman en su lugar, aunque para este caso se necesita una reforma a la ley.

Inclusive, Carlos Ortega, magistrado electo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Chuquisaca, instó a los magistrados prorrogados a presentar su renuncia.

Ante ese panorama, Gonzalo Hurtado, que funge como presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pidió respetar la independencia de los poderes del Estado.

“Exhortamos a todas las autoridades y actores políticos, respeten el principio de independencia de poderes, sin transgredir su competencia ni intentar direccionar poderes del Estado”, afirmó.

Para Arias, “eso significa que sean jueces que tomen las determinaciones no por el poder político ni por el dinero”, que “debemos tener un juez independiente, imparcial”, un criterio con el que “todos vamos a estar de acuerdo”.

“El problema está en lo que dice la Constitución, el mandato que otorga la Constitución, y, bueno, el ejercicio que se hace, la legitimidad no se obtiene invocando la Constitución y conceptos tan genéricos, sino por las determinaciones específicas que uno toma”, sostuvo.

El magistrado electo también se refirió a las propuestas que llevará a la Sala Plena del TCP, entre ellas establecer sorteos públicos de causas, la ”institucionalización del personal”, la “publicación de las resoluciones” que son “secretas”, dijo.

No obstante, afirmó que “una persona no va a cambiar la justicia” puesto que “la justicia se tiene que cambiar de una manera estructural” con participación del Legislativo y de los otros órganos del Estado, “pero fundamentalmente la gente”.

“La gente muchas veces piensa y dice tú no resuelves este problema si no pagas y entonces es como que se predispone a pagar y eso está mal. La gente tiene que darse cuenta que la Administración de Justicia es un deber de los jueces”, indicó.

”Entonces, creo que tiene que haber un cambio, no solamente del aparato estatal y de los jueces, eso no va a cambiar absolutamente, sino de una conciencia de los ciudadanos de que no puedes mantener la idea de que solamente puedes ganar un caso con influencias”, añadió.

En su juicio, “en la primera sesión hay que mandar un mensaje de transparencia respecto a la publicación de los actos que realiza el Tribunal Constitucional”.