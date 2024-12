Larry Mullen Jr., baterista de U2, reveló una condición que afecta su carrera: “No sé contar”

Con una vida dedicada al rock, el músico de 63 años dio detalles sobre su diagnóstico de discalculia, que afecta su capacidad para trabajar con números y que ha marcado su carrera musical desde hace décadas

Larry Mullen Jr. dio a conocer su diagnóstico de discalculia, una condición que afecta su capacidad para trabajar con números desde hace años (REUTERS/Sarah Silbiger) Larry Mullen Jr. dio a conocer su diagnóstico de discalculia, una condición que afecta su capacidad para trabajar con números desde hace años (REUTERS/Sarah Silbiger)

El músico Larry Mullen Jr. compartió recientemente los desafíos que enfrenta con su diagnóstico de discalculia, una condición de aprendizaje que afecta su capacidad para trabajar con números y que ha marcado su carrera musical desde hace décadas.

En una entrevista con el medio británico The Times, describió abiertamente su condición: “Siempre he sabido que hay algo que no va especialmente bien en mi forma de manejar los números. Tengo problemas con los números”.

“Hace poco me di cuenta de que tengo discalculia, que es una subversión de la dislexia. Así que no sé contar [y] no sé sumar”, confesó.

La discalculia ha sido un desafío en la vida del baterista de U2, afectando su forma de contar los compases en sus presentaciones (Rich Fury/Invision/AP) La discalculia ha sido un desafío en la vida del baterista de U2, afectando su forma de contar los compases en sus presentaciones (Rich Fury/Invision/AP)

La Asociación de Discapacidades de Aprendizaje de América define la discalculia como una discapacidad de aprendizaje específica que afecta las matemáticas, impactando los cálculos y la resolución de problemas.

Esta condición, que es congénita, se estima que afecta entre el 4% y 7% de la población.

Los síntomas de la discalculia, según la asociación, incluyen ansiedad matemática, dificultad para memorizar conceptos básicos de matemáticas y problemas para gestionar finanzas, direcciones y tiempo.

Para Mullen Jr., esta condición representa un desafío constante en su trabajo como músico. “Cuando la gente me ve tocar a veces, dicen ‘Pareces adolorido’”, contó.

Y añadió: “Estoy adolorido porque estoy tratando de contar los compases. Tuve que encontrar formas de hacer esto, y contar compases es como escalar el Everest”.

Mullen Jr. confiesa que la discalculia ha influido en su estilo musical, forzándolo a desarrollar estrategias únicas para tocar (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES) Mullen Jr. confiesa que la discalculia ha influido en su estilo musical, forzándolo a desarrollar estrategias únicas para tocar (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES)

Recientemente, el artista de 63 años ha estado involucrado en el documental Left Behind, que sigue a cinco madres en su intento de establecer la primera escuela pública para niños con dislexia en Nueva York.

El proyecto tiene una conexión personal para Mullen Jr., ya que su hijo también es disléxico. “Hacer la música a través de los ojos de mi hijo disléxico se sintió personal y visceral”, declaró.

La revelación de Larry Mullen Jr. se suma a otros artistas que han compartido públicamente su diagnóstico de discalculia, como Robbie Williams, quien ha relatado la ansiedad que le generan los números, y otras celebridades como Cher y Mary Tyler Moore.

El diagnóstico llega en un momento significativo para el músico, quien recientemente se sometió a una cirugía de cuello que le impidió participar en la residencia de U2 en Las Vegas. Durante su ausencia, Bram van den Berg lo reemplazó en los espectáculos.

Tras su cirugía de cuello, Larry Mullen Jr. fue reemplazado por Bram van den Berg durante la residencia de U2 en Las Vegas (AP/Andrew Medichini, archivo) Tras su cirugía de cuello, Larry Mullen Jr. fue reemplazado por Bram van den Berg durante la residencia de U2 en Las Vegas (AP/Andrew Medichini, archivo)

En un emotivo momento durante una de las presentaciones, Bono reconoció la importancia de Mullen Jr. en la banda, recordando que desde octubre de 1978 no habían realizado shows sin él.

En ese sentido, se refirió al momento en que el baterista colocó un aviso en la cartelera de la Escuela Comprensiva Mount Temple, lo que dio origen a la formación de U2.

En un emotivo tributo, Bono recordó el papel de Larry en la creación de U2 y su ausencia reciente en el escenario (EFE/EPA/OLEG PETRASYUK) En un emotivo tributo, Bono recordó el papel de Larry en la creación de U2 y su ausencia reciente en el escenario (EFE/EPA/OLEG PETRASYUK)

La vida de Larry Mullen Jr.

Larry Mullen Jr. emerge como una figura fundamental en la historia del rock contemporáneo. Nacido el 31 de octubre de 1961 en Dublín, Irlanda, su trayectoria musical comenzó a una temprana edad cuando, a los nueve años, decidió dejar las lecciones de piano para dedicarse a la batería.

Su estilo musical se forjó inicialmente en bandas de marcha, desarrollando una técnica distintiva que más tarde caracterizaría su trabajo con U2.

En 1976, con solo 15 años, Mullen Jr. se convirtió en el catalizador de la formación de U2 al publicar un anuncio en el tablón de anuncios de su escuela, Mount Temple Comprehensive School.

Esta acción reuniría a Bono (Paul Hewson), The Edge (David Evans) y Adam Clayton, dando inicio a una de las bandas más influyentes de la música rock.

U2 ha sido una de las bandas más influyentes del rock, con Larry Mullen Jr. como pieza clave desde su fundación en 1976 hasta la actualidad (AP) U2 ha sido una de las bandas más influyentes del rock, con Larry Mullen Jr. como pieza clave desde su fundación en 1976 hasta la actualidad (AP)

A lo largo de su carrera, ha sido fundamental en la producción de 15 álbumes de estudio, caracterizándose por un estilo de batería casi militar, con un enfoque en la simplicidad que permite que la música resuene en grandes auditorios.

Los logros de Larry Mullen Jr. y U2 incluyen más de 60 premios Grammy. En lo personal, el baterista ha mantenido una relación estable con su pareja, Ann Acheson, con quien tiene tres hijos.