Las 10 mejores películas del 2024

Anora

Una película que a ratos es salvaje y a ratos muy divertida. “Anora” es una aproximación a la vida cotidiana de una trabajadora sexual, Anni, que se ve envuelta en una inverosímil historia de amor al casarse con el hijo de un misterioso oligarca ruso. Esta cinta ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes tiene una impronta muy llamativa: Es como si Mujer Bonita (Pretty Woman) hubiese tomado estimulantes. No por nada ha ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes 2024.

Mikey Madison, la protagonista, brinda una de las mejores actuaciones del año en este drama. El film reivindica el ejercicio de la profesión más antigua del mundo, sin romantizar ni satanizar, algo que hace el director Sean Baker en la mayoría de sus películas. El Director tiene entre sus virtudes una genial dirección de actores y una muy cuidada fotografía sólo para mencionar algunas. Alguien comentó que Sean Baker ha hecho por las prostitutas en el cine lo que Martin Scorsese hizo por los gánster. ¡Nunca mejor dicho!

Cónclave. Salió “humo blanco”

Certeza: Ralph Fienness se merece su primer Oscar. Lo que hace en “Cónclave” es magnífico. La nueva película del director Edward Berger (Sin novedad en el frente) es un festín de intrigas, luchas de poder y una interpelación a lo que hoy representa el catolicismo en el mundo, que no tiene desperdicio. Sin duda es el thriller del año.

El papa ha fallecido y el Cardenal decano Thomas Lawrence (Fienness) debe supervisar el proceso de elección de su sucesor. La película es una representación impactante del proceso del ritual de la elección de un nuevo papa, las intrigas, los acuerdos políticos y las manipulaciones al interior de esta sacra organización. A priori podría parecer un tema aburrido, pero Berger consigue atraparte desde el minuto uno.

Por la cantidad de nominaciones que tiene para diferentes entregas de premios como los Globos de Oro o los premios de la Elección de los Críticos (Critic Choice Awards) y un elenco impecable en el que resuenan además de Fiennes los nombres de Stanley Tucci, Jhon Lithgow e Isabella Rosellini, “Cónclave” es una de las grandes historias de este año.

Robot Salvaje

“Robot salvaje” de Dreamworks Studios es la mejor película animada del año. Navegando entre la narrativa de las cintas de animación clásicas y lo último de la tecnología del género, el estudio nos entrega una historia conmovedora, pero a la vez cruda y realista, sobre el aceptar quiénes somos, nuestro destino y la maternidad.

La historia es emocionante y esperanzadora. La premisa básica es la de la lucha constante entre la tecnología y la naturaleza. Para lograrlo la película trata con mucha sutileza la relación que construyen un ganso recién nacido (Brightbill) y una robot extraviada (Roz) en una isla repleta de diferentes especies naturales.

En “Robot salvaje” esta temática se entrelaza de modo sutil con otros temas como la soledad, enseñar con el ejemplo y el respeto a la naturaleza. La película está repleta de imágenes que recuerdan obras impresionistas a lo Monet, Degas o Renoir. Dirigida por Chris Sanders (el mismo de “Como entrenar a tu dragón”) y basada en el primero de tres libros del autor Peter Brown es una firme candidata al Óscar en la categoría de animación

La Sustancia

Elisabeth Sparkle (Demi Moore), una estrella de un programa televisivo de aeróbics, es despedida el día de su cumpleaños número 50 debido a su edad. En el hospital, recibe una memoria USB con la etiqueta «La Sustancia»: un misterioso suero que, cuando se inyecta, crea una versión más joven, más bella y más «perfecta» del usuario. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para encontrar la mejor versión de ti mismo?, a partir de esta pregunta la directora Coralie Fargeat orquesta durante dos horas y fracción un ejercicio de “body horror” (terror corporal), llevado a su máxima expresión.

“La sustancia” es una película transgresora y original que no disimula su crítica de a la industria de la estética. A lo largo de la película, maximizadas hasta el horror, se ven todas las consecuencias físicas y emocionales de quiénes caen en la adicción a las cirugías. Mención especial para los roles protagónicos de la cinta: Moore (Elisabeth Sparkle) y Margaret Qualley (Sue).

Emilia Pérez

Dirigida por el francés Jacques Audiard “Emilia Pérez” es una propuesta vanguardista y contestataria y la película más original del año. Narra la historia de Manitas/Emilia (Gascón) un narco capo de un cartel mejicano que desea cambiar de sexo para poder esconderse de la justicia. Para ello contrata los servicios de la abogada Rita Mora (Zoe Saldaña). Acompañan el reparto Selena Gómez y Édgar Ramírez.

En ‘Emilia Pérez’ Hay espacio para todo: cine policial de narcos, una reivindicación de la feminidad, la defensa de la vida por encima de la violencia, el valor de la amistad y una fábula sobre la redención… Y toda esta mezcla sobre la forma de un musical.

El cambio de sexo que sufre la protagonista también es un cambio de su percepción de la ética y la actriz española transgénero Karla Sofia Gascón (Emilia) logra imprimir a su doble papel esa sensibilidad compleja de la transición que le podría valer una nominación al Óscar.

Duna 2

Un crítico de cine español dice que de no haber existido la novela Dune (1965) de Frank Herbert no habría existido la Guerra de las Galaxias (Star Wars). La obra literaria es una de las piezas maestras de la ciencia ficción por lo que su adaptación al cine no siempre ha sido afortunada (Sólo el paso de los años hizo justicia a la versión de 1984 del maestro David Lynch).

Sin embargo, el director Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) es un admirador confeso de la obra de Herbert y se embarcó con total pasión para desarrollar esta adaptación que, inicialmente, iba a tener dos partes.

En “Duna 2” Villeneuve consigue toda la épica que le faltó en la primera parte y presenta una obra maestra con mucha fuerza estética y mucha fuerza dramática con la música de Hans Zimmer de fondo. La cinta también logra reunir a los mejores actores icónicos de esta nueva generación además de Timothee Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolling, Cristopher Walker, entre otros.

Gladiador 2, a veces las secuelas funcionan

Inicialmente tenía mis dudas, pero con “Gladiador 2” Ridley Scott consigue hacer una cinta memorable a pesar, o gracias, al “fan service”. Un elenco impecable con Paul Mescal (Lucio), Pedro Pascal (Acacio) y un enorme Denzel Wasington (Macrino) le dan soporta a la mejor cinta de acción del año.

“Gladiador 2” retoma la historia o, mejor dicho, el espíritu de la película original, con el heredero de Máximo (Rusell Crowe), Lucio, que es el hijo que tuvo con Lucila (Connie Nielsen) como protagonista principal.

La película se aleja un poco del clima de intrigas políticas de la primera y se preocupa de llenar la pantalla de acción, desde grandes duelos en la arena hasta épicas batallas navales. El circo romano, lugar donde se ventila la grandeza y las miserias del imperio romano, se convierte también en un protagonista orgánico más. Gladiador II es sin duda alguna la mejor secuela de los últimos tiempos. Y al igual que hiciese “Top Gun Maverick” el año pasado, es la película que llegó para salvar el cine de acción

Alien: Romulus resurge la franquicia

Quizás no sea la mejor película del género del terror scy fy del año, pero fue la que más me gustó y la que creo termina por fin de hacer justicia con la franquicia. Alien Romulus de Fede Alvarez lo tiene todo: Una aventura de ciencia ficción protagonizada por un personaje femenino (Cailey spaeny), un androide ambiguo, una corporación empresarial maligna y por supuesto un xenomorfo. Es decir, una película de Alien que se parece a la Alien original. ¡Gracias Fede!

Guerra Civil

Un dato sobrecogedor de Guerra Civil (Civil war) es que se estrenó un 12 de abril que es la fecha de inicio de la guerra de secesión estadounidense (1861). La cinta dirigida por el inglés Alex Garland es una de las grandes apuestas de la productora A24 siendo la que requirió una inversión de 50 millones de dólares, algo inédito en la historia de la productora.

Cine distópico en su máxima expresión: En los Estados Unidos se ha desatado una guerra civil que destroza el, otrora, país más poderoso del planeta enfrentando a los estados de California y Texas que se han unido en Contra el gobierno federal. Una historia ya vista: Periodistas y fotógrafos que emprenden un periplo para poder entrevistar al presidente de este país en guerra haciendo que la cinta también aterrice en el género de las “road movies”. ¿Qué es lo nuevo? La brutalidad de las imágenes: Los campos de refugiados, las ejecuciones contra civiles, el bombardeo de ciudades no sucede en Medio Oriente o algún innombrable país de África sino en el corazón de los Estados Unidos.

Un reparto por demás de solvente encabezado por Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailey Spaeny y Jesse Plemons da vida a esta película que tiene como otro punto alto un tratamiento espectacular del sonido.

Longlegs

¿Caso de éxito de marketing o realmente una gran película? Esta es la incógnita que muchos cinéfilos se plantean sobre “Longlegs” (Coleccionista de almas). Dirigida por Osgood Perkins, hijo de Anthony Perkins (El Norman Bates de Psicosis de Alfred Hitchcock, 1960) y protagonizada por Maika Monroe (la agente Lee Harker) y Nicolas Cage (Longlegs) se perfilaba como la gran cinta de terror del año.

Técnicamente “Longlegs” tiene aspectos interesantes, el uso de planos abiertos en los que siempre deja la incómoda sensación que algo malo va a pasar y algunas imágenes de fondos rojos y serpientes contribuyen a crear un clima de incomodidad constante. La película arranca como un policial oscuro que de pronto da un giro a una temática satánica consiguiendo mantener la tensión acompañada por la perturbadora presencia del personaje de Cage. Un punto aparte merece la fotografía que está a cargo del mejicano Andrés Arochi que consigue construir un clima visual profundamente inquietante.

Menciones honoríficas:

“Deadpool & Wolverine”, “Jocker: Folie a Deux”, “No hables con extraños” (Speak no evil), “Intensamente 2”, “Nosferatu”, “Amor mentiras y sangre” y “Beetlejuice Beetlejuice”.

Roberto Marcelo Vera