Las conversaciones secretas entre los nuevos líderes de Siria y el Kremlin

Una caravana militar rusa se dirige hacia la base aérea de Hmeimim en la costa siria de Latakia, Siria, 14 de diciembre de 2024. REUTERS/Umit Bektas

A la entrada de la base aérea de Khmeimim, en el oeste de Siria, un retrato de Vladimir Putin hace guardia. Un soldado ruso saluda a un convoy que llega desde Homs. En los últimos días, el Kremlin ha retirado cientos de tropas y vehículos militares de otras partes de Siria, en una loca carrera por consolidar fuerzas en Khmeimim.

La pista es la que utilizó Bashar al-Assad para escapar a Moscú. Desde el colapso de su sangriento régimen, la presencia de Rusia en Siria ha estado sumida en la incertidumbre. Muchos dieron por sentado que Hayat Tahrir al-Sham (HTS), el grupo rebelde más poderoso entre los que derrocaron al antiguo régimen, expulsaría a las fuerzas rusas.

Sin embargo, según The Economist, las dos partes ya han iniciado negociaciones. Una fuente de HTS familiarizada con las conversaciones dice que la empresa está siendo pragmática sobre las futuras relaciones de Siria con Rusia. HTS ha admitido que probablemente permitirá a Rusia conservar algunas o todas sus bases. Y es probable que respete el contrato de arrendamiento de Rusia en el puerto de Tartus, a unos 80 km al sur de Khmeimim. Eso significaría que Rusia conservaría el acceso a su única instalación naval en aguas profundas en el Mediterráneo. HTS también reconoce que es poco probable que se extradite a Assad (no se ha hecho ninguna solicitud oficial). “No hay líneas rojas: esto se basa en intereses, no en ideología”, dice la fuente.

Rusia, bajo el mando de Vladimir Putin, intervino en la guerra civil de Siria en 2015, para apuntalar a Assad en un momento en el que parecía que su régimen podría caer. A cambio, Putin recibió varias bases militares clave. Las dos más importantes fueron la base T4 en el desierto de Homs y la base aérea de Khmeimim. Aún más crucial, en 2017, los rusos firmaron un contrato de arrendamiento de 49 años para el puerto de Tartus, donde han tenido una presencia de larga data, que se remonta a la década de 1970.

Durante la última década, la fuerza aérea de Putin ha pulverizado áreas controladas por los rebeldes a diario, matando a miles de sirios y manteniendo a Assad en el poder. Cuando Assad huyó de Siria, Moscú fue el único lugar que le ofreció refugio. En la semana transcurrida desde la caída del régimen, los aviones de transporte rusos han seguido sacando a ex funcionarios del régimen, incluidos ex ministros, así como a miembros de la familia Assad y los Makhloufs (parientes de los Assad que ayudaron a financiar al ex dictador y a dirigir el país) por elevadas tarifas.

En lo que se informó que fue su primera declaración publicada el lunes, Assad dijo que había huido del país a través de Khmeimim con la ayuda de Rusia el 8 de diciembre después de que quedó claro que “las últimas posiciones del ejército habían caído”.

En los últimos días, las fuerzas rusas en Siria se han visto obligadas a coordinarse con el HTS, un grupo que su gobierno hasta hace muy poco consideraba terrorista. Las bases del Kremlin han sido rodeadas por fuerzas de la oposición. Un funcionario del HTS dice que algunas se están quedando sin comida y agua. Se están acumulando basura y aguas residuales. El HTS está proporcionando seguridad a los convoyes rusos que evacuan la base aérea T4 para ir a Khmeimim.

En el pueblo de Khmeimim, las tiendas tienen ruso en sus carteles. Los soldados apostados en la base aérea gastaron rublos en los cafés y la farmacia. Algunos de los comerciantes aprendieron algo de ruso. Durante casi una década, la presencia de Rusia fue bien recibida, a pesar del rugido diario de sus aviones que despegaban para bombardear hospitales sirios en partes del país controladas por los rebeldes. Sin embargo, muchos sirios están hirviendo de ira. En otra entrada de la base, un grupo de inquietos combatientes del HTS hacen guardia. “Rusia es un estado terrorista”, dice uno, “espero que se vayan”.

Rusia ha dicho que dará apoyo humanitario a Siria a cambio de un acceso continuo al puerto de Tartus y a la base aérea de Khmeimim. Pero los nuevos líderes de Siria dicen que eso no será suficiente. Quieren lazos diplomáticos y económicos con Rusia que les proporcionen al menos alguna conexión con el mundo exterior. Mientras tanto, Ucrania, contra la que Rusia está librando una guerra larga y amarga, ha ofrecido trigo.

Los nuevos líderes de Siria se enfrentan a decisiones difíciles. El funcionario del HTS dice que el grupo está dispuesto a equilibrar a los extranjeros que compiten por la influencia. No quiere alinearse definitivamente con ninguna potencia en particular. Pero sí quiere reconocimiento internacional. Los miembros del HTS señalan repetidamente el aislamiento de los talibanes en Afganistán como una historia de advertencia.

Hasta ahora, a pesar del odio generalizado a Rusia entre muchos sirios, el HTS no parece tener intenciones de venganza. Una salida total de Rusia parece poco probable. Por ahora aceptarán la ayuda de cualquiera que se la ofrezca. Como explica el funcionario: “Estamos en el primer paso de las negociaciones en este momento. La gente está tratando de detener el derramamiento de sangre; les gustaría construir una nueva vida. Nos vemos obligados a reparar las relaciones. El país está muerto. La gente es muy pobre”.

