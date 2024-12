Inicie por comprender la diferencia entre las compañías que crean servicios de inteligencia artificial y aquellas que proporcionan infraestructura para la computación

Las grandes tecnológicas apuestan por la inteligencia artificial: ¿debería hacerlo usted?(Bloomberg/David Paul Morris) Fuente: Bloomberg Por Jeran Wittenstein





Desde que ChatGPT irrumpió en escena hace dos años, la IA ha llegado a dominar la conciencia de los inversionistas más que cualquier otro gran avance tecnológico de los últimos veinte años. Las grandes tecnológicas destinan decenas de miles de millones de dólares cada trimestre a reforzar la potencia de cálculo necesaria para desarrollar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para sus principales defensores, su impacto será asombroso: la inteligencia artificial sustituirá a legiones de trabajadores, permitirá a los investigadores descubrir fármacos que salven vidas, hará posible que las empresas se introduzcan en nuevos mercados y generará enormes eficiencias que multiplicarán los beneficios empresariales en los años futuros.

Las grandes tecnológicas apuestan por la inteligencia artificial ¿Debería hacer usted?Variación del valor del índice o del precio de las acciones desde el 30 de noviembre de 2022(Bloomberg)

En consecuencia, los valores relacionados con la IA han sido responsables de gran parte del mercado alcista que se inició en octubre de 2022.

Si bien la inteligencia artificial es prometedora, apenas genera ingresos en relación con su coste.

Una reciente encuesta de Gallup reveló que únicamente el 4% de los trabajadores estadounidenses utilizan la IA a diario. Más de dos tercios afirmaron no hacerlo nunca.

Según Daron Acemoglu, economista galardonado con el Premio Nobel y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), las expectativas generales sobre los avances de la IA son demasiado optimistas. “Los modelos de que disponemos hoy en día son bastante sorprendentes en algunos aspectos”, afirma. “Todavía no son de uso generalizado”.

En algunos casos, los inversores sienten las vibraciones de la década de los noventa, cuando la recién nacida internet generaba una euforia similar. Aquella transformación en línea llevó mucho más tiempo de lo previsto, creando una gran dislocación entre los precios de las acciones y los fundamentos que desembocó en un desplome épico.

En la actualidad, algunos grandes valores tecnológicos están cotizando nuevamente a precios, en relación con sus beneficios, muy superiores a las medias históricas.

Hoy, ya sea intencionalmente o no, la mayoría de los inversores están haciendo algún tipo de apuesta en la IA.

¿Posee un fondo de índice S&P 500?

Un tercio de su dinero está en ocho empresas, incluidas Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT) y Apple (AAPL), que han apostado parte de su futuro en la IA. Eso sin mencionar sectores tangenciales, como los servicios públicos, que se están beneficiando de los centros de datos sedientos de electricidad de la IA .

Tanto para los optimistas como para los pesimistas en materia de IA, vale la pena sopesar los riesgos y las oportunidades que presenta la tecnología. Comience por entender la diferencia entre las empresas que crean servicios de IA, como Microsoft Corp. y Alphabet Inc. (GOOGL), y las que proporcionan la infraestructura (chips, servidores y energía) que hace posible la computación.

Los gigantes tecnológicos son enormemente rentables y responsables de la mayor parte del gasto en IA.

En el tercer trimestre de 2024, Alphabet, Amazon.com (AMZN), Apple, Meta Platforms (META) y Microsoft gastaron un total de US$62.000 millones en gastos de capital. Esa suma récord supuso un aumento de más del 50% respecto al mismo período del año anterior. Por primera vez desde 2018, el grupo invirtió más dinero en gastos de capital que en recompras de acciones: US$5.000 millones más, de hecho.

Estas empresas pueden permitirse claramente el derroche de gastos, ya que aun así generaron US$76.000 millones en flujo de caja libre. Los inversores generalmente apoyan el gasto de capital de las grandes tecnológicas porque el sector ha tenido éxito en el pasado.

Dave Mazza, CEO de Roundhill Financial Inc., una firma de inversión de Nueva York, cree que la IA generará suficientes ingresos, pero cree que los inversores pueden perder la paciencia. “Si las empresas dicen: ‘Vamos a invertir una cantidad determinada, pero no puedo decir cuándo veremos el retorno de la inversión’, los inversores probablemente empezarán a votar con los pies”, afirma. “En algún momento la realidad puede imponerse y el reloj empieza a correr”.

Arvind Narayanan, coautor de AI Snake Oil: What Artificial Intelligence Can Do, What It Can’t, and How to Tell the Difference (El engaño la IA: lo que la inteligencia artificial puede hacer, lo que no puede hacer y cómo diferenciarlo), afirma que los grandes beneficios de la IA tardarán más de uno o dos años en darse.

“La adopción de la tecnología requiere cambios en los flujos de trabajo de las personas y, a veces, en las estructuras organizativas y en las barreras legales”, afirma Narayanan, profesor de informática de la Universidad de Princeton. “Estos cambios no se producen a la velocidad de la innovación técnica. Por lo tanto, deberíamos esperar que las empresas tarden una década o dos en aprovechar al máximo los beneficios de la IA generativa actual”.

Hasta ahora, los ingresos relacionados con la IA para los gigantes tecnológicos son más evidentes en los negocios de computación en la nube como Amazon Web Services y Google Cloud. Pero Microsoft, uno de los primeros ganadores de la IA, gracias a su asociación con el propietario de ChatGPT, OpenAI, ya está sintiendo cierta presión. A fines de noviembre, sus acciones habían estado rezagadas respecto del S&P 500 durante cuatro meses.

La compañía sufrió su mayor caída bursátil en dos años en octubre después de que su pronóstico de crecimiento de los ingresos en su negocio de computación en la nube Azure no cumpliera con las expectativas. Aun así, se proyecta que Microsoft gaste US$62.000 millones en gastos de capital en su año fiscal actual, más del doble de su desembolso de hace dos años. Alphabet, Amazon y Meta también han dicho que aumentarán la inversión.

Ese compromiso ha tranquilizado a quienes utilizan un enfoque popular para apostar por la IA: el llamado comercio de pico y pala, en referencia a los comerciantes que ganaban dinero vendiendo equipos a los buscadores de oro, que rara vez ganaban mucho dinero, en la fiebre del oro de California del siglo XIX.

Nvidia Corp. es el ejemplo clásico.

Domina el mercado de los chips informáticos más adecuados para manejar la computación requerida por la IA. Las acciones han seguido batiendo récords, ganando más del 700% desde que se lanzó ChatGPT en noviembre de 2022.

Los crecientes beneficios y ventas de Nvidia la han convertido en una de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización de mercado de US$3,4 billones a finales de noviembre, compitiendo con Apple Inc. por el primer puesto.

Las acciones de los productores de energía, que suelen ser bastante tranquilas, también están subiendo. Vistra Corp. (VST) y Constellation Energy Corp. (CEG) se encuentran entre las de mejor desempeño del S&P 500 en 2024, lo que ayuda a que el índice de acciones de servicios públicos se encamine a su mejor año desde 2019.

Los gigantes tecnológicos se han comprometido a seguir invirtiendo, por lo que ni siquiera los bajistas como Jim Covello ven motivos para abandonar el negocio de la inversión en activos fijos mientras el dinero siga fluyendo. Covello, responsable de investigación de renta variable de Goldman Sachs Group Inc. (GS), afirma que la IA no es capaz de hacer muchas de las cosas que afirman sus defensores.

“La mayoría de las transiciones tecnológicas de la historia, en particular las que han supuesto una transformación, nos han visto sustituir soluciones muy caras por soluciones muy baratas”, afirmó en julio. “Hasta ahora, la IA (y sus tremendos costes) es el polo opuesto”. En su opinión, cuando eso se haga realidad de forma generalizada, los gigantes tecnológicos empezarán a replantearse su enorme gasto y las acciones de infraestructuras se desplomarán.

Ese escenario también sería un golpe para las grandes empresas tecnológicas, ya que afectaría sus perspectivas de crecimiento, pero probablemente no dañaría mucho su atractivo a largo plazo, porque el crecimiento de sus negocios principales se mantendría intacto.

Pensemos en Meta Platforms Inc. en 2022, cuando la empresa matriz de Facebook inyectó dinero en el desarrollo del llamado metaverso. Una vez que los ingresos se desaceleraron, las acciones se desplomaron. Pero Meta se recuperó y ahora cotiza a niveles récord después de muchos mea culpas del CEO Mark Zuckerberg y un cambio de rumbo.

Según Michael O’Rourke, jefe de estrategia mercado de Jonestrading Ltd., con sede en Chicago, elegir a los ganadores a largo plazo de esta ronda puede ser una tarea inútil.

En 2000, los fabricantes de hardware como Cisco Systems Inc. (CSCO) y Sun Microsystems Inc. (el grupo de los que se dedicaban a buscar y vender durante el auge de las puntocom) fueron algunas de las acciones con mejor rendimiento de la época. Pero, en última instancia, empresas emergentes como Amazon y Google crearon negocios masivos en torno a la tecnología.

“Generalmente, es alguien que perfecciona estas ideas y llega y domina”, dice O’Rourke. “Todavía estamos en una etapa muy temprana del proceso para ver cómo será el entorno en el futuro. No quiero decir que sea demasiado pronto para saberlo, porque eso implicaría que, bueno, ‘si eres temprano, debes comprar’. A finales de los 90, Internet estaba en sus inicios y no era el momento adecuado para comprar”.