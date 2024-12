Trabajó como cuidadora del adulto mayor por ocho días, aprovechó un descuido y se llevó sus ahorros.







Fuente: Red Uno

Ligia Portillo

Una mujer robó Bs. 15 mil a un hombre de 82 años, quien la había contratado para ayudarlo debido a su avanzada edad. El hecho ocurrió en la zona sur, en la avenida Mártires de la Democracia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según la hija de la víctima, la mujer se llevó todos los ahorros de su padre, los cuales consistían en sueldos y aguinaldos acumulados con esfuerzo.

“La mujer se lo ha llevado todo el dinero, 15 mil bolivianos, eran los ahorros de mi padre. Sueldos y aguinaldos. Quisiera que me ayuden a encontrar a esa mujer, me da tanta rabia”, expresó con angustia la hija del afectado.

La familia había contratado a la mujer para que se encargara de cuidar al adulto mayor., que trabajó sin levantar sospechas por ocho días. El noveno día la empleada lo llevó a pasear, como solía hacerlo, pero durante la salida, aprovechó un descuido para regresar a la casa, sustraer el dinero y escapar.

¡Le robó sus ahorros! Una mujer se llevó Bs. 15 mil de un abuelito de 82 años. Foto: Red Uno

“Me llevó para hacerme caminar, porque tuve un accidente cuando me caí de la cama y me golpeé las piernas, desde ese momento ya no puedo caminar. Ahora esta mujer, qué corazón tendrá para robarme el dinero, me dejó sin un centavo”, relató con tristeza el hombre de 82 años.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, que registraron el momento exacto en el que la mujer regresó a la vivienda y se dio a la fuga. Lamentablemente, la familia no solicitó la documentación pertinente a la empleada, quien aparentemente utilizó un nombre falso. Cuando se le pidió que entregara sus documentos, ella los postergaba, asegurando que los traería “mañana”.

La familia pide colaboración para dar con el paradero de la mujer, que, según las imágenes, huyó rápidamente del lugar después de cometer el robo.