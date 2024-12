Legisladores cruceños tildan a Arce de incapaz y cobarde, y culpan al MAS del desastre económico

Recuerdan a Luis Arce que durante 13 años fue ministro de Economía y Finanzas Públicas y ya va cuatro años como presidente al frente del Gobierno, por tanto la economía es de su entera responsabilidad.

El senador Henry Montero y la diputada Luisa Nayar responsabilizaron al modelo populista y autoritario del desastre económico que vive el país, y calificaron a Luis Arce de “cobarde” e “incapaz” por culpar a los “cambitas de jugar sucio” en el alza de los precios de alimentos.

Montero, jefe de bancada de Creemos, señaló que, a pesar de los señalamientos de Arce, los cambitas seguirán trabajando para que el 76% de la producción de alimentos sigan siendo destinado para alimentar al resto del país.

“Lo que demuestra el presidente (Luis Arce) es incapacidad, cuando es incapaz y no sabe qué más va hacer hasta de su sombra se asusta. Hoy el presidente ha demostrado incapacidad y cobardía”, sostuvo el legislador cruceño.

El jefe de Estado en la ciudad de El Alto culpó a los productores de Santa Cruz por el alza en los precios del arroz y del aceite. Ante el reclamo de una señora de por qué había hecho subir tanto los precios, Arce respondió: “Otra vez como en 2007 y 2008, los cambitas nos están jugando sucio”.

“El presidente es cobarde, no asume sus errores y su incapacidad”, reiteró el senador, al precisar que es preocupante que el mandatario siga dictando clases de economía cuando gastó 45.000 millones de dólares, pero “no se hizo nada” con esos recursos.

“Somos cambitas con orgullo, señor presidente”, le dijo la diputada cruceña Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana, que protestó por la afirmación de Arce sobre el incremento de los precios de arroz y aceite, responsabilizando a los productores del oriente.

Los precios de la canasta familiar son de entera responsabilidad del gobierno del Movimiento al Socialismo, dijo al cuestionar el modelo del MAS. “Con el autoritarismo que ha decidido implementar su modelo populista y autoritario tiene estas consecuencias”, afirmó.

“Vemos que este señor (Luis Arce) quiere deslindarse de responsabilidad, cuando todos sabemos que la crisis es (producto de la) incapacidad del gobierno del MAS”, afirmó al rememorar que Arce fue ministro de Economía y Finanzas Públicas durante 13 años en el gobierno de Evo Morales, y ya lleva cuatro años al frente del gobierno.

Por su parte, la senadora Cecilia Requena dijo que ya no es “Ninguna novedad, pero no por eso es menos grave” el dicho del mandatario. Considera que “el extravío del Pdte es nefasto para el país. No solo es incapaz de autocrítica y de realizar ajustes necesarios para aliviar los problemas que afronta la gente, sino que engaña, y/o se autoengaña, buscando culpables y azuzando confrontación regional”.

