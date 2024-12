Legislativo cierra el 2024 sin aprobar al menos 14 créditos por $us 1.228 millones

La Asamblea Legislativa cierra este 2024 sin aprobar al menos 14 créditos por más de $us 1.228.340.000 destinados a obras de infraestructura y de prevención ante los efectos climáticos, revelan datos del Gobierno nacional.

Fuente: ABI

De los 14 contratos de créditos, 4 están pendientes desde 2023. Se trata del crédito para el Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II del BID por $us 52 millones (13/02/2023); el préstamo de Apoyo de Emergencia para la Respuesta a la Situación de Covid-19 por $us 100 millones (05/04/2023).

Y el proyecto de ley referido a la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545 – “Proyecto de Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi Tramo 2B Confital – Bombeo” por $us 88 millones (03/08/2023) y el referido al Programa de Ampliación de la red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e inclusiva para La Paz por $us 62 millones (01/12/2023).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los legisladores que responden a Evo Morales y a las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y Creemos del encarcelado gobernador cruceños Luis Fernando Camacho se dedicaron a bloquear los créditos externos, lo que desde el Gobierno fue calificado de un boicot a la economía porque impide el ingreso de divisas.

A los cuatro créditos bloqueados se suman los contratos de préstamo para el Programa de Integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto por $us 30 millones; para el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Fase II por $us 100 millones; el Programa Boliviano de Administración de Tierra para el Desarrollo Rural Sustentable por $us 40 millones; y el Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar por $us 150 millones.

De igual manera están el referido al Programa Nacional de implementación de Plazas y Museos del Bicentenario de Bolivia por $us 75 millones; el Proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial por $us 118.500.000; el Programa Generación de Energía Renovable – Proyecto: “Planta Solar Contorno Bajo I” por $us 37.840.000 y el Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgo ante Eventos Adversos del Clima para el Estado Plurinacional de Bolivia por $us 75.000.000.

Además, está el contrato por $us 50 millones para el Programa Nacional de Infraestructuras Complementarias para Espacios Deportivos de Unidad Educativas de Bolivia y otro por $us 250 millones para emergencias por desastres naturales y de salud pública.

El especialista en temas económicos Martín Moreira lamentó que por decisiones políticas “algunos malos diputados y senadores” no hayan viabilizado los créditos, afectando al ingreso de divisas al país.

“Hubo un ataque a la gestión económica desde la Asamblea Legislativa, por parte de algunos malos diputados y senadores que han decidido boicotear la gestión económica, tratando de que no entren créditos para las regiones, son dos años que no se recibe créditos, y esto ha causado un malestar en el movimiento económico, con el tema inflacionario”, advirtió en Bolivia Tv.