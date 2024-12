Limpias sobre la extradición de Dávila: “No es sometimiento (a EE.UU.) es dar cumplimiento a tratados”

Después de que diputados afines al ala evista, calificarán a la extradición de Dávila como un sometimiento a EE.UU. Régimen Penitenciario afirma que simplemente se cumplieron con los tratados internacionales.

Jhovana Cahuasa

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, manifestó este jueves en una entrevista exclusiva realizada en el programa Que No Me Pierda, que la extradición a Estados Unidos del exjefe antidrogas del Gobierno de Evo Morales, se debe al cumplimiento de tratados internacionales y no a un sometimiento.

“No es sometimiento, es dar cumplimiento a los tratados internacionales, y obviamente en el marco de la coordinación y cooperación, están personas que son buscadas por otros países por esos delitos transnacionales como es el narcotráfico, obviamente tiene que ser dado cumplimiento”, manifestó Limpias.

Las declaraciones vertidas por el director de Régimen Penitenciario, se deben a las versiones surgidas por sectores evistas, que señalan que esta extradición se debe a un sometimiento directo de Bolivia a Estados Unidos.

“El país de Estados Unidos, de acuerdo a tratados y protocolos que se maneja, con documentación ordenada que debe ser entregada, solicitó la extradición y eso es lo que se hizo previó a la ejecución de este mandamiento de excarcelación”, afirmó Limpias.

El diputado Héctor Arce del Movimiento al Socialismo, entre otros diputados de ese partido afirmaron que la extradición de Dávila, se debe a un sometimiento del Gobierno de Luis Arce, a los Estados Unidos, por lo que calificaron de vergonzoso el hecho.

“Realmente es vergonzoso, hoy Lucho Arce, se ha sometido a Estados Unidos, el país norteamericano le ha puesto de rodillas al Gobierno boliviano, Bolivia pierde total autonomía jurídica”, afirmó Arce.

Limpias señaló que respeta todo tipo de opiniones, pero no las comparte ya que reiteró que la extradición fue parte de un cumplimiento de tratados internacionales.

Así mismo, el director de Régimen Penitenciario, señaló que las versiones que señalan que no dejaron que su familia se despida de Dávila, no son ciertas, ya que esta información ya era de conocimiento público hace varios días atrás.

“El mismo abogado y el mismo privado de libertad, ya sabían que en cualquier momento se iba a ejecutar este traslado, y con lo que concierne a sus derechos, este privado de libertad a estado con sus visitas de su familia y su entorno social”, afirmó Limpias.