Lo que deja el 2024: Una toma militar sin esclarecer y las Fuerzas Armadas entre la «politización»

Dos investigaciones están en curso sobre la asonada militar liderada por el general Zuñiga, el 26 de junio, presuntamente para tomar por la fuerza el Palacio de Gobierno, en La Paz



El excomandante del Ejercito cuando irrumpió la Plaza Murillo el 26 de junio. Foto: ABI

Fuente: ANF / La Paz

La toma militar de la Plaza Murillo, en La Paz, fue uno de los sucesos que marcó este 2024 y los hechos continúan sin esclarecerse, el gobierno defendió que fue un intento de “golpe”, pero el principal actor del hecho aseguró que fue un “autogolpe”; las Fuerzas Armadas sufren las consecuencias del “juego político” del Movimiento al Socialismo (MAS).

A la cabeza del excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, efectivos militares irrumpieron en el Kilómetro 0 de la ciudad de La Paz, el 26 de junio, presuntamente para tomar por la fuerza el Palacio de Gobierno.

Una de las escenas que marcó la jornada fue cuando el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, golpea una de las tanquetas mientras pedía a gritos a Zúñiga que salga del vehículo blindado.

Posteriormente el presidente Luis Arce se enfrenta al entonces comandante del Ejercito a quien lo emplazó, “Yo soy su capitán y le ordeno que repliegue a sus soldados y no voy a permitir esta insubordinación”. El militar termina abandonando el edificio del Palacio de gobierno.

Inicialmente todo fue una confusión. El gobierno y sus medios afines lanzaron que se trató de un intento de “golpe de Estado”; sin embargo, el “autogolpe” nació del propio Zúñiga, un hombre de confianza del presidente Luis Arce, incluso con el que compartía jugando partidos de basquetbol.

Varios elementos no fueron esclarecidos, por ejemplo por qué los sistemas de inteligencia del Estado en la Policía y en las Fuerzas Armadas no funcionaron, por qué no alertaron sobre los supuestos movimientos “golpistas” de Zúñiga, entre otros temas.

Dos investigaciones en curso

En la actualidad existen dos investigaciones que buscan develar qué ocurrió el 26 de junio: el Ministerio Público lleva adelante una de las investigaciones y otra que está a cargo de la Comisión Especial de la Cámara de Senadores.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó el 28 de junio que se aprehendió al menos a 21 personas por la sublevación militar. Uno de los primeros aprehendidos fue el general Zúñiga; posteriormente, el 21 de agosto, la Fiscalía General informó que cinco imputados solicitaron someterse a juicio abreviado. Este mes de diciembre, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, dijo que continúan las investigaciones.

Sin embargo, el capitán Marco Caviedes, ayudante del excomandante del Ejército, fue sentenciado por la toma militar de plaza Murillo, del 26 de junio. El uniformado se sometió a un proceso abreviado y, por la cuantía mínima de la pena, saldrá en libertad.

Dentro del proceso de investigaciones, se conoció que los jefes de Estado y tres ministros entregaron su declaración por escrito.

Comisión Especial del Senado

El 4 de julio, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la conformación de una comisión especial y multipartidaria para investigar la toma militar de plaza Murillo.

La semana pasada, el presidente de dicha Comisión, William Torres, denunció que tres ministerios y un viceministerio obstaculizan la investigación que realizan porque permiten el acceso a entrevistas con los actores. No tienen previsto cuándo concluirán las investigaciones.

Opiniones: “Militares fueron utilizados”

El abogado constitucionalista William Bascopé concluyó que la toma militar del 26 de junio está quedando en el olvido por los últimos sucesos mediáticos de la ruptura del MAS, la crisis económica y el caso estrupo contra Evo Morales, pero cree que en algún momento Zúñiga tendrá que decir la verdad.

“Sólo tuvo un efecto circense de militares en la plaza Murillo con tanquetas y militares. Varios militares, llevados por la subordinación y constancia, fueron utilizados de manera muy irresponsable”, argumentó Bascopé.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes sostuvo que la toma militar fue la primera “intentona de fraude” y de montaje protagonizada por Luis Arce, cuyo único efecto que generó fue la falta de credibilidad nacional e internacional.

La facción evista sostiene que el gobierno nacional protagonizó un “autogolpe” porque el propio Zúñiga emitió declaraciones contradictorias. Primero dijo que fue un plan del propio presidente del Estado, después cambio de versión en declaraciones ante el Ministerio Público.

El analista en temas de seguridad Samuel Montaño señaló que el problema es el sometimiento a la manipulación política por doble vía, del poder político que somete a la institución castrense y que esta también ingresa en el «juego político».

«Todos los gobiernos han sometido políticamente (…) muy pocos han respetado la institucionalidad”, sostuvo.