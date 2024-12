Los acuerdos empresariales más importantes en 2024, según Forbes

Hubo operaciones estratégicas que transformaron mercados globales, destacando en un año marcado por desafíos regulatorios y financieros

Regulación y estrategia marcan el mercado: 2024 reafirmó la importancia de las fusiones y adquisiciones como herramientas para transformar industrias globales (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Fuente: infobae.com

El mercado de fusiones y adquisiciones globales en 2024 alcanzó un volumen de USD 3,5 billones, un incremento del 15% frente a los USD 3.2 billones del año anterior, según datos de Dealogic citados en un informe de Bain & Company.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A pesar de este crecimiento, la cifra quedó lejos del récord de USD 6,1 billones registrado en 2021, reflejando el impacto de las tasas de interés persistentemente altas y un entorno regulatorio más restrictivo. Estas condiciones limitaron la capacidad de expansión del mercado, pero no impidieron que se concretaran transacciones que transformaron sectores clave de la economía global.

Entre los acuerdos más destacados, en el sector energético, ExxonMobil lideró las operaciones más destacadas del año al adquirir Pioneer Natural Resources en un acuerdo de USD 64.500 millones. Esta transacción, estructurada en acciones, permitió a la compañía duplicar su presencia en la cuenca del Pérmico, Texas, un área estratégica para la extracción de crudo.

Dicho proceso hace referencia a la extracción de petróleo directamente del subsuelo, fundamental para la industria energética, ya que proporciona la materia prima que se refina y transforma en combustibles, plásticos y otros productos esenciales.

La operación también incluyó un compromiso de exclusión de Scott Sheffield, ex-CEO de Pioneer, de la junta directiva de Exxon, tras acusaciones de la FTC (Comisión Federal de Comercio) sobre supuesta colusión con la OPEP para manipular precios.

ExxonMobil y el dominio energético: la adquisición de Pioneer Natural Resources refuerza su posición estratégica en la producción de crudo en Texas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En la industria de alimentos y bebidas, Mars consolidó su liderazgo con la compra de Kellanova por USD 35.900 millones, lo que posiciona a la compañía como líder indiscutible en el mercado de snacks. Esta adquisición añadirá marcas icónicas como Pringles y Cheez-It a su portafolio y se espera que cierre en 2025 tras obtener las aprobaciones regulatorias necesarias.

Mars amplía su imperio de snacks: La compra de Kellanova, valorada en USD 35.9 mil millones, consolida su liderazgo en el sector alimenticio (REUTERS/Dado Ruvic)

El sector financiero no se quedó atrás, con la adquisición propuesta de Discovery Financial por Capital One, valorada en USD 35.3 mil millones en acciones. Esta fusión, que busca redefinir el panorama de la banca de consumo en Estados Unidos, enfrenta una fuerte resistencia tanto de legisladores como de consumidores, incluyendo una demanda colectiva que cuestiona sus implicaciones para los costos de los clientes.

En tecnología, Synopsys anunció la compra de Ansys por USD 35 mil millones en un movimiento que fortalecerá su posición en el diseño de chips, un sector crucial para la innovación tecnológica.

Paralelamente, Hewlett Packard Enterprise busca expandir sus capacidades en inteligencia artificial con la adquisición de Juniper Networks por USD 14 mil millones. Sin embargo, ambas transacciones están siendo examinadas por reguladores antimonopolio, particularmente en el Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente.

El capital privado también marcó el año con la operación de Silver Lake para privatizar Endeavor Holdings, valorada en USD 25 mil millones. Este acuerdo, que incluye participaciones en la industria del entretenimiento como la UFC y la WWE, es la mayor transacción patrocinada por capital privado en más de una década.

Silver Lake marca un hito en entretenimiento: La privatización de Endeavor Holdings se convierte en la mayor transacción de capital privado en más de una década (Reuters/Stephen R. Sylvanie)

En telecomunicaciones, Verizon se unió a Frontier Communications en un acuerdo de USD 19.6 mil millones, que incluye la absorción de USD 10 mil millones en deuda.

Este movimiento fue impulsado por presión de accionistas activistas y tiene como objetivo fortalecer la presencia de Verizon en el mercado de banda ancha.

Mientras tanto, Home Depot consolidó su posición en el sector de la construcción con la adquisición de SRS Distribution por USD 18.25 mil millones, ampliando su mercado direccionable en USD 50 mil millones.

La industria farmacéutica destacó con la compra de Catalent por Novo Holdings, en un acuerdo valorado en USD 16.5 mil millones que garantiza la capacidad de producción de Wegovy, un inyectable de gran demanda para la pérdida de peso. Por su parte, Truist Financial fortaleció su transformación corporativa con la venta de Trust Insurance Holdings por USD 15.5 mil millones a un consorcio de capital privado.

El entorno regulatorio también tuvo un impacto significativo en otras transacciones. La FTC bloqueó la adquisición de Kroger por parte de Albertsons, valorada en USD 25.000 millones, lo que habría sido la quinta mayor operación del año. En febrero, la FTC presentó una demanda para impedir la fusión, argumentando preocupaciones antimonopolio. En diciembre, Albertsons decidió retirarse del acuerdo y presentó una demanda contra Kroger por incumplimiento de contrato, acusándola de sabotear la transacción, acusaciones que Kroger niega.

Sin embargo, el panorama podría cambiar en 2025. Según Forbes, el presidente electo Donald Trump, quien anunció recientemente su intención de reemplazar a la presidenta de la FTC, Lina Khan, por el comisionado republicano Andrew Ferguson, podría relajar el escrutinio antimonopolio.

Además, la Reserva Federal proyecta dos recortes en las tasas de interés para el próximo año junto con la posible renovación de los recortes fiscales de 2017, lo que podría impulsar un aumento del 14 % en las fusiones y adquisiciones, alcanzando los USD 4 billones.

Además, se anticipan transacciones clave como la posible compra de Intel por Qualcomm, una adquisición de HubSpot por Alphabet, y el desenlace de una oferta de USD 60 mil millones para adquirir Seven & i, operador de 7-Eleven.

Este año fue testigo de un mercado de fusiones y adquisiciones que, aunque limitado por factores económicos y regulatorios, logró concretar acuerdos de gran relevancia. Según Forbes, las expectativas para 2025 apuntan a un posible repunte, impulsado por cambios en las políticas regulatorias y económicas, lo que podría marcar un nuevo capítulo en el dinámico mundo de las grandes transacciones corporativas.