Los iraníes alojados en la Base Aérea Libertador en Venezuela acondicionaron los aviones C-130 Hércules y F-16

Revela Maduro que los F16 de la Aviación Militar se mantienen volando

“Dadas las nefastas condiciones de operatividad que ha tenido la Aviación Militar Bolivariana, su mala gestión, degradación de su sistema logístico, innumerables bajas y deserciones y la crisis económica sin precedentes en la historia de Venezuela, puedo inferir que el discurso de Nicolás Maduro, está muy cargado de demagogia, sin fundamentos sustentables”, le dice a Infobae un general de división, a propósito de que el mandatario venezolano resaltó que han burlado la prohibición de EEUU de suministrar piezas militares a Venezuela, manteniendo operativos los aviones F-16.

El alto oficial que habló con Infobae, destaca que “el sistema F-16, no solo ha sido afectado por el embargo de ventas de armas, suministros de partes y componentes, sino por la sustantiva degradación de su plataforma logística, sus bancos de prueba y de trabajo, sus talleres de plantas de potencia y la calificación del personal técnico especializado”.

A su juicio, el mandatario venezolano pretende “orientar e influir en la opinión pública nacional e internacional, habida cuenta de su situación por ser considerado un régimen canalla, (Rogue State), de acuerdo con los estándares internacionales creado a partir del gobierno estadunidense del presidente George W. Bush, y Venezuela forma parte de los ocho estados canallas en la actualidad. De allí se remonta el embargo de ventas de armas a Venezuela”.

No descarta la compra de piezas en el mercado negro, como tampoco que “países con empatía hacia el régimen venezolano, como Turquía, cooperen en el suministro de piezas del F-16, ya que este país posee una flota del referido sistema de armas y los mantienen operativos”.

Resalta que “los iraníes han estado alojados en la Base Aérea Libertador (BAEL) desde al menos 2018 y experimentado tanto con los C-130 Hércules, como con los F-16″.

Explicando mejor el proceso que supone vencer las barreras, “es posible que, el régimen venezolano, a través de distintas empresas y transacciones, triangulaciones comerciales pueda tener acceso a partes críticas y muy demandadas que requiere el sistema, pero a unos costos muy elevados”, dice el Divisionario.

Nicolás Maduro en la Base Aérea Libertador el 27 de noviembre de 2024

El reto de Maduro

Durante los actos del 27 de noviembre, día del intento de Golpe de Estado en 1992 y fecha que la revolución asignó como aniversario de la Aviación Militar, Nicolás Maduro Moros dijo que “como el imperialismo norteamericano se cree el poder supremacista del mundo ha agredido de manera silenciosa, de manera abierta con amenazas y sanciones a nuestro país. Pero hoy vimos una de las victorias: los aviones F-16 de Venezuela están surcando los cielos venezolanos combatiendo las mafias y preparados para cualquier escenario”.

Lo expresado por el mandatario sobre los F16 es demostrar que varios de esos aviones, no más de tres, siguen en funcionamiento a pesar de la negativa de Estados Unidos a venderle repuestos o piezas militares a Venezuela debido a la Ley de Control de Exportación de Armas.

El alto oficial, en conversación con Infobae, destaca que fueron “medidas contra el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, por decisión del gobierno de los EEUU, ya que ha sido considerado desde entonces un régimen hostil y alejado de los principios democráticos y por no cooperar en la lucha contra organizaciones criminales, el narcotráfico y el terrorismo”.

Iraníes en Venezuela han experimentado con los aviones C-130 Hércules y F16, le dijo a Infobae un alto oficial de la Aviación

“Esa medida fue tomada por diversos países integrantes de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), e incluso otros países que no pertenecen a dicha organización, como Israel, desde hace más de una década”.

Con respecto al Sistema de Armas F16, “durante el año 2018, una comisión mixta de técnicos de la República Popular China y la República Islámica de Irán, efectuaron pruebas con algunos aviones F-16, en lo que concierne al sistema de eyección”.

“Efectivamente, lograron hacer experimentos para copiar la balística interna y los CAD/PAD del asiento eyectable ACES II del F-16 de Venezuela. También, se tiene conocimiento de posible triangulación en el mercado negro de piezas tras el embargo de los EEUU hacia Venezuela”.

El avión F16 fue adquirido por Venezuela antes de la llegada de Hugo Chávez al poder

Otra realidad

El general de División de la Aviación venezolana, que conversó con Infobae, explicó que “Venezuela posee una flota de F16 Block 15, o bloque 15, que fue adquirido a través del programa de ventas militares al extranjero FMS, por sus siglas en inglés, con la constitución del Programa Peace Delta”.

Destaca que las primeras unidades arribaron al país en 1983, bajo el gobierno del presidente Luis Antonio Herrera Campíns, “constituyéndose como la adquisición más avanzada moderna de flota alguna en Latinoamérica para entonces”.

“Gracias a la capacidad, preparación y talento humano de la Fuerza Aérea de ese entonces, se logró la adquisición del equipo más avanzado y con la doctrina y concepto de sistemas de armas, con todo su equipamiento, aviones, entrenamiento, capacitación de los técnicos, soporte logístico, sistema de gerencia, control de gestión, existencia y requerimientos nivel ala de combate, así como un stock de piezas que alcanzo unos 90 mil renglones para satisfacer las demandas de la flota”.

“Ahora bien, en la actualidad el sistema de armas está muy degradado, no solo por la interrupción del programa y suspensión de suministros de partes, repuestos, piezas reparables y equipos por parte del país fabricante, por lo que ya hemos explicado”.

“Tanto es así que la Aviación Militar Bolivariana ha mermado notoriamente en lo que respecta al talento humano especializado en forma general, sus academias técnicas han descendido sustancialmente en la calidad de sus programas de estudio”,

“La situación ha llegado a niveles tan alarmantes que, en las últimas promociones, sus egresados carecen de los conocimientos técnicos básicos de entrada para acometer los trabajos mínimos y deben iniciar su entrenamiento en las propias unidades, con lo que supone las limitaciones logísticas y presupuestarias de todo orden”.

“Asimismo, no se debe olvidar que la crisis económica profunda y caótica que vive el país, no se debe precisamente a sanciones, ni embargo alguno en términos concretos, sino a la nefasta gestión del Estado en la economía, políticas públicas y beneficios socioeconómicos de los integrantes de la institución aérea y del país en general”.

Militares de la Aviación en BAEL, la principal base aérea de Venezuela

Burlando sanciones

El oficial asegura que “si algo ha realizado el régimen, a través de sus distintos operadores financieros en el mercado, es tratar de burlar las sanciones en lo que respecta al suministro de armamento”.

“Se puede hacer una analogía con el proceso conocido como angiogénesis, que consiste en la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes formados en la etapa temprana del proceso embrionario, en la búsqueda de interrupciones del sistema sanguíneo”.

“Pues bien, el sistema globalizado de intercambio comercial en el mundo, si en algo se ha podido evidenciar es que es muy vulnerable para burlar barreras. Recientemente, tenemos ejemplos muy clásicos como los componentes que forman parte de los drones iraníes, que en su mayoría son piezas fabricadas en países occidentales, como Alemania y otros”.

“También con los sistemas periféricos de los radares de fabricación china que poseen altos componentes occidentales, los softwares informáticos, componentes importantes como grupos electrógenos y hasta chips que forman parte de sus sistemas integrados”.

“Turquía ha alcanzado la capacidad de producir piezas, partes y componentes del F-16 e incluso se tiene conocimiento que la empresa Turkish Aeroespace Industries de Turquía ha producido el primer F-16 completamente en ese país”, dice el oficial.

“Su programa Peace Onyx IV ha introducido el F-16 Block 50+ plus. De manera que hay un abanico de posibilidades que pudiese lograr burlar las sanciones. No obstante, el país que posea el sistema de armas F-16 y sea detectado por el gobierno de los Estados Unidos, será sometido a severas sanciones, ya que coopera con un país que vulnera los derechos humanos, no coopera en la lucha contra el terrorismo y sus principales autoridades están señaladas como presuntos involucrados en el tráfico de drogas a gran escala, como es el caso del régimen venezolano”.

Pide no olvidar que “las licencias de fabricación, ensamble y exportación las otorga el fabricante, la empresa Lockheed Martín, a través de la Dirección de Control Comercial de Defensa (DDTC por sus siglas en inglés), del Departamento de Estado, que administran los controles de exportación previstos en el Acta de Control y Exportación de Armas (AECA) y otorga las licencias para los artículos señalados en la lista de municiones de Estados Unidos (USML, por sus siglas en inglés)”.