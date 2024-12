Los “jucus” aprovechan las fiestas de fin de año para robar mineral en Porco

El curac curaca del municipio de Porco, Víctor Hugo Apaza.

Fuente: https://elpotosi.net

Apaza señaló que durante estas fiestas en la que las personas y autoridades están dedicadas a festejar los “jucus” aprovechan para realizar actividades ilícitas como el robo de minerales.

En Porco, la fiesta de Navidad y Reyes Magos son vividas a plenitud por los pobladores, por lo que se teme que los delincuentes aprovechen esta situación para entrar a las minas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Denunció que los “jucus”, no actúan solos. Muchas veces son grandes grupos de hasta 40 personas dedicadas al robo de minerales y la mayoría vienen de “Huanuni”.

“son del norte de Potosí, Huanuni exactamente, y son ya una organización grande, lo cual ya no se ha podido desbaratar. Es tremendo lo que hemos descubierto nosotros y lamentablemente en investigación hasta ahí no más se ha quedado y no ha avanzado esto más”, dijo.