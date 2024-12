Loza: Extradición de Dávila a EEUU sirve para tapar el fracaso del Gobierno

El senador del Movimiento Al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Leonardo Loza, afirmó este jueves que la extradición del ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, sólo sirve para tapar el fracaso del Gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca y evidenciar su sometimiento al Gobierno de Estados Unidos.

Fuente: Prensa MAS/IPSP

La extradición de Dávila se cumplió esta jornada con su traslado de la cárcel de San Pedro hacia el aeropuerto internacional de El Alto para ingresar a un avión traído por el gobierno de Estados Unidos.

“Definitivamente se sospecha que con este hecho de someterse y arrodillarse al gobierno del norte se pretende tapar la mala gestión, el fracaso económico, productivo, la falta de dólares y de combustible en nuestro país”, dijo el legislador en una conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba.

Reiteró que el propósito de esta extradición es para vincular al expresidente Evo Morales en hechos del narcotráfico y así frenar y evitar su candidatura a la Presidencia del país en los comicios del próximo año.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Esta detención es para increparlo a Evo Morales, segundo no sé cuántos millones de dólares ofrecieron para que alguien pueda brindar información sobre Dávila este o no esté relacionado con Evo Morales y hasta ahora no se demostró nada”, recordó Loza.

Asimismo, el legislador del MAS-IPSP reprochó que el Gobierno de Luis Arce “no tenga la capacidad de juzgar a personas que cometen delitos a así como el tema del narcotráfico”.

Dávila fue director de FELCN durante el Gobierno de Morales y es acusado en Estados Unidos por colaborar con la importación de droga hacia ese país.