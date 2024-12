Madre de Odalys tiene la esperanza de hallarla con vida, tras declaraciones de familiares de los investigados

Jhovana Cahuasa

Mabel Quispe, madre de Odalys Vaquiata manifestó este jueves en una entrevista realizada en el Programa Que No Me Pierda de Red Uno que, tras la sonrisa y burla de uno de los sindicados en el caso, y el no dar respuestas claras sobre la muerte de su hija, además de las declaraciones de la madre de esa persona, le nació la esperanza de que Odalys esté viva.

La madre dijo que no tiene por qué sufrir tanto, afirmó que quiere hallar a su hija, por lo que rogó a los cuatro convocados al careo a que digan la verdad.

Según Quispe, la madre del joven enviado a la cárcel de forma preventiva dijo que ella mintió y se refirió a Odalys como si ella estuviera viva.

“Una cosa más quiero decir a Odalys que con mentiras no se construye, la mentira tiene patas cortas”, dijo la madre de Israel, involucrado en el caso, palabras que hizo dudar a la madre de Odalys.

La madre de Odalys dijo que tras esas palabras vertidas por la madre de uno de los implicados, parecería que su hija estaría con vida.

“¿Entonces mi hija está viva?, es una esperanza que me hizo sobresaltar”, afirmó Quispe.

La madre de Odalys se preguntó el por qué la madre de Israel, dijo esas palabras, señaló que tal vez su hijo le reveló que Odalys estaba en algún lado o que su hija está viva.

“¿Si mi hija está muerta, como ella puede decir que está viva?”, preguntó la madre de Odalys Vaquiata.