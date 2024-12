Manfred anuncia que si es electo presidente Camacho “será libre” al día siguiente de su investidura

Reyes Villa realizó tal declaración enmarcada en las visitas que líderes de oposición sostuvieron con Camacho, al interior del recinto penitenciario ubicado cerca del municipio de Viacha.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

De llegar a la presidencia, el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa anunció que en tras su primer día de gestión, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, será liberado; actualmente, se encuentra detenido en el penal de Chonchocoro, acusado por la comisión de terrorismo y cohecho activo en el denominado caso “Golpe de Estado I”.

Durante una entrevista con Detrás de la Verdad, Reyes Villa rechazó, sin embargo, que vaya a “sacarse fotos” al penal con Camacho, debido a que considera ello como un acto demagógico y político.

“Creo que la población es consciente de lo que uno hace. Lo digo públicamente: si yo soy presidente al día siguiente está libre ese preso político que es Luis Fernando Camacho, por más que no me apoye, no me voy a ir a sacar una foto demagógica, diciendo ‘miren, apóyenme’ usando una víctima para beneficio propio”, dijo Reyes Villa.

Del mismo modo, el burgomaestre confirmó que sostiene contacto con el gobernador electo cruceño; sin embargo, “a través de otras personas”.

“Tengo contacto con él a través de otras personas, sin mostrarme en un canal de televisión, o si lo voy a hacer será sin necesidad de público, sin demagogia al demostrar que estoy yendo para que el país diga ‘que bonito Manfred’. No lo haría, no usaría a una persona que injustamente está presa políticamente, para ganar adherentes”, remarcó.

