Manfred dice que aún no es candidato y califica de «guerra sucia» que lo vinculen con el MAS

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, después de votar en las recientes elecciones judiciales. Foto: APG

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo este domingo que aún no es candidato a la presidencia, “aunque va primero en las encuestas” y rechazó las acusaciones en su contra en sentido de que es afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), calificándolas como parte de la “guerra sucia” política en tiempos preelectorales.

“El candidato que no cree en una encuesta, no tiene ninguna experiencia en política, una encuesta no solo sirve para ver la intención de voto, sino para saber las prioridades y necesidades de la gente. Creo en las encuestas y en la mayoría de ellas vamos primeros, sin haber sido candidato todavía, porque todavía no lo soy”, expresó Reyes Villa, durante una entrevista con radio Panamericana.

El alcalde sostuvo, sin embargo, que “la encuesta más importante” son las más de 108 mil firmas, en siete semanas en todo el país, que su partido ha logrado inscribir en sus listas para remitirlas al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“La gente de todo el país ha visto que tenemos experiencia en gestión, pero lo más importante es la interacción con el pueblo», remarcó.

Consultado sobre las críticas de otros sectores de la oposición, que afirman que es “afín” y “cercano” al presidente Luis Arce y al MAS, Reyes Villa respondió que recibe eso “como algo normal porque es parte de la guerra sucia que siempre se hace contra Manfred”.

“Yo he sido víctima del MAS, han venido a incendiar la prefectura y he tenido que estar 11 años fuera de Bolivia. Manfred jamás, pero jamás, estaría al lado del MAS, no soy enemigo de nadie, pero no soy amigo de esta gente que le ha hecho tanto daño al país, tanto Evo como el actual presidente”, afirmó Reyes Villa.

«Manfred no está con el MAS, está con el pueblo boliviano y voy a buscar la unidad y no la confrontación, este país necesita orden y yo voy a poner ese orden para trabajar y cumplir la ley”, expresó.

Para el 2025, el alcalde vaticinó un “gran año” y de “grandes transformaciones”, para sacar al MAS del poder.

Reyes Villa, ex líder de Nueva Fuerza Republicana (NFR) fundó este año su partido Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB – Súmate) para el que recolectó firmas con el fin de obtener la personería jurídica.