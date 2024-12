“Me presenté a la prueba de ADN”: Jugador del ‘Tigre’ cuenta su verdad tras su aprehensión

Jhovana Cahuasa

En una entrevista exclusiva realizada este jueves en el programa Que No Me Pierda de Red Uno, el jugador de The Strongest Marc Enoumba, contó su verdad de los hechos tras su aprehensión por asistencia familiar.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hace un tiempo vivo lidiando con este problema, donde la sujeta mencionada en la orden de un día para el otro salió con una demanda de asistencia familiar de un niño que desconozco totalmente”, manifestó Enoumba.

Así mismo, señaló que se sometió a una prueba de ADN, para descartar o confirmar su paternidad con el bebé, a quien le paga pensiones alimenticias.

“Me sacaron una prueba de sangre, pero la otra parte nunca se presentó, nunca da la cara como ayer, nunca quisieron hacer la prueba y hasta el día de hoy nunca se presentaron”, señaló Enoumba.

Según el futbolista, la parte acusatoria no se presenta a la convocatoria que se les realiza para efectuar una prueba de ADN al menor, alegando excusas de enfermedad y otros, para alargar el proceso y presuntamente seguir cobrando.

“Alargan el proceso para seguir cobrando, que es lo que más le importa la plata”, afirmó Enoumba.

El jugador señaló que el menor fue registrado de manera ilegal, y que incluso a su nombre abrieron un proceso, donde dictaron sentencia de una asistencia familiar sin que él se entere, por lo que desde entonces realiza el pago de manutención.

“Tenía que pagar y justo cuando se acumuló el dinero recién me di cuenta”, agregó Enoumba.