Los proyectos Silver Sand y Carangas generarán más de 7.000 empleos, $us 416 millones en regalías y fortalecerán la economía boliviana.

La minera canadiense New Pacific Metals (NPM) impulsa dos ambiciosos proyectos mineros en Bolivia: Silver Sand, en Potosí, y Carangas, en Oruro, con una inversión conjunta que asciende a $us 682 millones. Estos proyectos no solo dinamizarán la economía local y nacional, sino que también generarán una significativa cantidad de empleos directos e indirectos.

“Se crearán alrededor de 500 empleos directos y 3.000 indirectos por cada proyecto, lo que fortalecerá la economía de las regiones donde se desarrollan y contribuirá al desarrollo nacional”, precisó la empresa en un comunicado.

Minería

Además de los puestos de trabajo, la minería aportará $us 416 millones en regalías a los departamentos de Potosí y Oruro, beneficiando también a los municipios locales y a Bolivia en general.

Estos recursos se proyectan durante la vida útil de las minas, lo que representa una importante inyección económica para las regiones involucradas.

Hianny Romero, gerente general de NPM Minerales en Bolivia, destacó la necesidad de una sinergia entre las autoridades locales, departamentales y nacionales para asegurar el éxito de los proyectos.

“La minería en Bolivia tiene el potencial de ser un motor de desarrollo, siempre que trabajemos de manera colaborativa y comprometida con el país”, sostuvo.

Romero añadió que la empresa busca operar bajo los más altos estándares internacionales de sostenibilidad, promoviendo una minería responsable y con beneficios duraderos para las comunidades cercanas.

Los proyectos Silver Sand y Carangas marcan un nuevo hito en la minería boliviana, según la empresa, debido a que se reafirma la apuesta del país por la atracción de inversión extranjera en el sector extractivo, con miras a fortalecer la economía rumbo al Bicentenario.