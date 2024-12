Ministro israelí: Una tregua en Gaza provocará 10.000 violaciones de mujeres en el futuro

Fuente: https://actualidad.rt.com

La guerra de Israel en la Franja de Gaza debe continuar, ya que llegar a una tregua en el conflicto daría lugar a violencia sexual en el futuro, afirmó el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, según una grabación publicada el domingo por el canal local Keshet 12.

Durante una reunión con el ministro, una mujer que fue secuestrada por el movimiento palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 y que luego fue liberada, le rogó a Ben Gvir que apoyara un acuerdo de alto el fuego incluso a costa de poner fin al conflicto, afirmando que las rehenes son violadas todos los días.

«Ni siquiera puedo recuperarme. Me despierto de las pesadillas, me despierto de los recuerdos que me golpean, que abusan de mí, que me tocan. Las violan. Nuestras mujeres son violadas día y noche. […] ¿Es eso lo que quiere que hagan a las chicas? ¿Dejar que sigan violándolas?», dijo la sobreviviente del cautiverio.

«Sí, pero el problema, ya sabes cuál es, es que la alternativa es que 10.000 chicas sean violadas», respondió el ministro. «No estoy listo para que nos detengamos. La guerra, esta guerra, no debe detenerse para siempre», agregó.

Asimismo, Ben Gvir negó su responsabilidad frente a la situación. «¿Quién tiene aviones? El ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el jefe de la Dirección de Inteligencia. […] Como ministro de Seguridad Nacional, no tengo aviones ni tanques, y no soy el jefe de inteligencia. No tengo autoridad sobre la valla fronteriza de Gaza«, dijo.

Ben Gvir se ha opuesto repetidamente a cualquier acuerdo de rehenes durante la guerra y fue el único miembro del gabinete de seguridad que votó en contra de la tregua temporal de noviembre de 2023 que permitió la liberación de 105 rehenes civiles de los 251 que Hamás tomó durante su ataque del año pasado, recuerda The Times of Israel.