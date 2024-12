Monseñor Castellanos: “Hay que pedirles a los políticos que salgan de la cultura de la corrupción y se dediquen a servir al pueblo”

Deisy Ortiz Duran.

Fuente: El Deber

Monseñor Nicolás Castellanos llegó al Plan Tres Mil hace 33 años y gestó el proyecto Hombres Nuevos que hasta hoy sigue ayudando a los más necesitados. Canaliza apoyo a proyectos sociales y también en áreas de salud y educación.

Abrió las puertas de su hogar en la ciudadela Andrés Ibáñez, a la que ha visto crecer en más de tres décadas y desde donde también vive y siente lo que pasan todos los bolivianos. Habla de las necesidades de la población, del trabajo que deben encarar las autoridades y los que aspiran a llegar al Gobierno.

¿Cómo ha podido llegar Hombres Nuevos a tantas zonas empobrecidas del país?

Ha cambiado sustancialmente, cuando llegamos, una legión de niños lustrabotas salía todos los días, eso ha desaparecido. Por las tardes, sobre todo las niñas salían a vender el pan que hacían sus abuelitas, tampoco ya ninguna sale. Ha habido un cambio de los habitantes que eran 75.000 y ahora son 500.000. Comparto una anécdota que muestra un poco la historia del Plan Tres Mil, una persona sufría un infarto y tenía como una hora de vida, pero no había taxis ni calles pavimentadas, el traslado en carretilla al hospital tardaba una hora y media, por lo que no resistía. Esos son casos dramáticos que he vivido.

Tendríamos que tomar conciencia, en primer lugar, para elegir políticos, para que no sean corruptos. Luego, la formación cívica es fundamental. Por ejemplo, ante esta situación que estamos padeciendo, la sociedad civil tendría que reaccionar. En cualquier país del mundo que no haya diésel, que no haya gasolina, que no haya aceite y que no haya arroz, ya hubiera habido un cambio de gobierno. Aquí estamos viviendo en la miseria y la gente es demasiado pasiva, la sociedad civil tendría que tomar conciencia de que hay que exigir a los gobernantes otra Bolivia progresista, moderna, de libertades y no estar con esta Bolivia de dictaduras, de presos políticos, etc.