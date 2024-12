Montero: Camacho es factor de unidad por su lucha contra el fraude del 2019, no utilicen su nombre

El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, señaló este miércoles que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, preso político del Movimiento Al Socialismo (MAS), es visitado por varios políticos por su lucha contra el fraude electoral del 2019 y el restablecimiento de la democracia en el país.

Fuente: Prensa Creemos

“Camacho es factor de unidad porque fue factor de lucha y consiguió unir todo el país para que se pueda manifestar en contra de un fraude que cometió el masismo; eso es el mejor ejemplo de quién luchó. Otros bajo esa lucha, de todo el pueblo boliviano liderizado por Luis Fernando Camacho, hoy son alcaldes y (tienen) otras posiciones porque consiguieron retornar al país”, afirmó Montero.

El legislador cruceño argumentó que causaría sorpresa la reunión del Gobernador Camacho con algún político del país que haya convivido con el régimen del MAS, sin embargo, adelantó que tendrá más reuniones con todos quienes tienen el objetivo de la lucha por la restitución de la democracia, las libertades, la institucionalidad y por el desarrollo del país.

“Aquí no utilicen el nombre de Luis Fernando Camacho para decir: ‘Yo le voy a sacar libre si yo soy presidente’; aquí nadie lo va sacar (de la cárcel) a Luis Fernando Camacho (porque) hay un ser divino y lo manifestó en una audiencia que él no confía en la justicia del hombre sino en la justicia divina, en ese sentido no utilicen el nombre de Luis Fernando Camacho para conseguir algunos votos, Luis Fernando tiene una firmeza de luchar contra el masismo y para que podamos ser gobierno el 2025”, subrayó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Gobernador Camacho, en el penal de Chonchcoro, la víspera nuevamente recibió la visita del jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, para conversar sobre la coyuntura nacional.

“Se ha demostrado que el único líder que enfrentó al MAS es Luis Fernando Camacho, los demás se colgaron, en ese sentido, hoy están aprovechando esa circunstancia del momento político. Creo que la posición que pueda optar Luis Fernando Camacho, en relación a una verdadera unidad y su palabra va a pesar en las decisiones que se va a tomar en el país”, agregó, el parlamentario.