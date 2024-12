Nelson Cox asegura que “no hay víctima” en caso trata y que imputación a Morales es insostenible

La fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez informó que este lunes se presentó la imputación formal por el presunto delito de trata de personas en contra del expresidente.

Fuente: ANF

El abogado Nelson Cox aseguró que la fiscalía departamental de Tarija busca el “descrédito” y la “criminalización” de Evo Morales para inhabilitar su candidatura en las elecciones generales de 2025. Sostiene que no podrán sostener la imputación.

“Hay un concurso de ilegalidades con la finalidad de buscar la estigmatización y descrédito del expresidente (…) No hay ningún elemento, no hay víctima, no hay la comisión de la comprobación del ilícito. Penosamente hay una sola persona con detención, que es el progenitor”, sostuvo Cox.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El abogado defensor de Morales reaccionó después que la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que este lunes presentó la imputación formal contra el expresidente, además que está vigente un mandamiento de aprehensión y se ha solicitado se dicte una alerta migratoria.

“El expresidente Evo Morales está a derecho”, afirmó Cox, al sostener que intentaron ejecutar el mandamiento de aprehensión, porque efectivamente existía, “atentando contra la vida del expresidente, con disparos”, en la región del Chapare.

Señaló que es una forma “grotesca” de llevar adelante el caso, solo para “desacreditar” y para “criminalizar” a la exautoridad con el objetivo de “inhabilitar” su candidatura a la elección general que se celebrará en agosto de 2025.

Insistió que “no hay prueba fáctica, no van a poder sostener la imputación, dice que hay una imputación, esperemos que se nos notifique como abogados y, desde luego, si advertimos la exageración de sus procedimientos violatorios de derechos y garantías constitucionales, vamos a activar los procesos disciplinarios”, dijo Cox en entrevista con radio Panamericana.

En su opinión están cometiendo “abuso de autoridad” con la única finalidad política que es la inhabilitación de Morales para las elecciones del próximo año.

Cox insistió que es un caso que en el pasado ya se cerró, por lo tanto no corresponde que la fiscalía y la justicia vuelvan a abrir porque una persona no puede ser procesada dos veces por el mismo delito.

Morales es investigado, y ahora imputado por el presunto delito de trata y tráfico de personas, por su involucramiento con una adolescente con la que habría tenido una niña. En la legislación boliviana esto es un delito, y el delito se agrava cuando el presuntamente autor es un funcionario público.

/ANF/