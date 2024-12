“No es momento para ser agricultor”, afirmó un productor soyero

Naira Menacho

El productor soyero, Gary Soria, lamentó todas dificultadas por la que están atravesando los productores en el oriente boliviano, que se han visto perjudicados por la sequía, las inundaciones, la falta de diésel y las medidas asumidas por el Gobierno, por lo que aseguró en QNMP que, están en alerta roja y que no son momentos para dedicarse a la agricultura.

“No son momentos para ser agricultor, está todo caro, peleamos con los bichos, peleamos con el agua, peleamos con la seca y peleamos con los precios”, sostuvo el productor que pidió que la producción se pague en dólares a los pequeños productores.

El productor explicó que el clima jugó una mala pasada, pues se comenzó con sequía extrema y rendimientos bajos de 500 kilos; y actualmente el agua está pudriendo la soya en los chacos.

“Cómo va a ver alimentos si no tenemos los medios para seguir trabajando. No son momento para ser agricultor, ni granjero ni parte de la cadena alimentaria”, recalcó el producto.

El productor aseguró que la causa para la falta de aceite en este momento es principalmente la falta del combustible que evitó que se siempre fuera de tiempo. En este sentido, afirmó que si bien actualmente se está regularizando la distribución de diésel, su retraso ya afectó a la cosecha y la siembra de algunos granos como la soya y el arroz.

Desde el punto de vista del productor, la media aplicada por el gobierno de suspender temporalmente la exportación de aceite va a favorecer a unos y a perjudicar a otros.

“La medida afecta y no afecta. Primero así no subirá el precio del aceite, en esa parte le doy la razón al gobierno, pero también no hay que olvidar que las empresas tienen compromisos y gente que hay detrás que está cumpliendo y trabajando para sacar esa materia prima que tanto cuesta sacarlo”, indicó el productor.