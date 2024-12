“Nos tocó dormir en la calle”; Félix Chura, un padre todo terreno que trabaja como taxista con sus dos hijos

Tiene un hijo de cuatro años y una bebé de 5 meses que nació prematura y con quien debe tener especial cuidado.

Silvia Sanchez

Fuente: Red Uno

La historia de don Félix Chura, un joven padre que trabaja como taxista en la ciudad de Santa Cruz, ha conmovido a todo el país, y es que él, todos los días, debe levantarse temprano para alistar a sus hijos para que lo acompañen en su trabajo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Su hijo mayor, que también lleva el nombre de Félix tiene cuatro años, y su hija menor, de tan solo 5 meses de edad, nació prematura y actualmente consume un tipo de leche especial para su crecimiento y desarrollo.

“Toma la leche Nutrilón AR, eso es lo me ha dicho que tome el doctor, y me explicó que esa leche le evita hinchazón del estómago y que le de diarrea, aunque sea un poco carito, yo siempre se lo compro, y cuando me falta, entonces tengo que trabajar más”, dice don Félix durante una entrevista en Que No Me Pierda de Red Uno.

Don Félix todavía se ve afectado por la relación que lleva con la madre de los niños, pues desafortunadamente, no se encarga de ellos como él quisiera, ya que cayó en el consumo de alcohol.

“A mí me duele más que su madre no esté en su lado, yo he visto que hay mamás que luchan por sus hijos y me da pena de mis hijos, a veces me preguntan por qué su mamá se ha ido, y no puedo responderles”, cuenta con mucha tristeza don Félix.

Dentro del trabajo que realiza como taxista, don Félix se ha enfrentado con situaciones muy complicadas, pues ante la lejanía de su hogar, le ha tocado dormir en la calle, dentro de su auto junto con sus hijos.

“Hay días en que me amanezco, ellos duermen en el auto, él duerme atrás y la bebé a mi lado, una vez nos quedamos en la calle y nos estacionamos y ahí nos dormimos hasta el día siguiente”, relata.

El pide la comprensión de los pasajeros cuando está trabajando, y les solicita permiso para que sus hijos puedan acompañarlo en el servicio que va a prestar, y muchas de las personas logran entenderlo y hasta cargan a su bebé.

“A los pasajeros les digo primero que me disculpen porque estoy andando con mis hijos, pero hay muchas personas que me entienden y hay otros que alzan a la bebé y la llevan en los brazos, yo les digo gracias, pero no he visto que se molesten”, dice con alegría don Félix.

Cuenta todo el amor que siente por sus hijos, y recuerda que una hija que tenía, falleció a los 14 años, por lo que decidió no dejar a sus hijos al cuidado de nadie más que no sea él, para así poder estar seguro de que se encuentran bien, incluso tuvo que cambiar de trabajo para poder tener el tiempo para cuidarlos.

“Para mí son las únicas personas que tengo en mi vida, los siento como si fueran mi carne y yo no puedo yo dejarlos con otras personas, no se puede confiar, tantas cosas que suceden”, dice.

Su rutina ya se ha vuelto diaria y todos los días los levanta para poder bañarlos, cambiarlos y verificar que se encuentran bien, luego los sube a su auto y empieza con su jornada laboral, un ejemplo de lucha y perseverancia de que todo se puedo, y es posible pese a las adversidades.

Imagen captura Red Uno.