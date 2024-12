Nuevo mensaje de María Corina Machado a los militares venezolanos: “Confío en que están a un paso de hacer lo correcto”

De cara al próximo 10 de enero, la líder opositora pidió a los oficiales del régimen de Nicolás Maduro rever su comportamiento y acompañar la lucha por un “cambio hacia un destino luminoso y decente” en Venezuela.

A cinco meses de las elecciones, María Corina Machado envió un mensaje a los militares y los llamó a apoyar la lucha por la libertad de Venezuela (X: @MariaCorinaYA)

A cinco meses de las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela y cuando faltan tan solo 13 días para la fecha prevista para la toma de posesión de Edmundo González Urrutia, María Corina Machado envió un importante mensaje a los militares, uno de los bastiones del régimen de Nicolás Maduro.

En un video difundido en redes sociales, la líder opositora valoró “el deber, el honor y el privilegio que la Patria te ha conferido, de portar las armas y las insignias de la nación (…) con el propósito sagrado y exclusivo de defender la seguridad de nuestra gente, la integridad de nuestro territorio y la plena vigencia de nuestro orden constitucional y democrático”.

Estas tareas, sin embargo, se han visto opacadas por la naturaleza criminal del chavismo, que “durante más de 20 años ha demostrado su irresponsabilidad (…) e ineptitud” para con el pueblo, señaló Machado, y pidió a los oficiales, por tanto, examinar su accionar en la intimidad de su consciencia.

Machado llamó a los militares a revisar su accionar, que los vuelve funcionales al chavismo y sus crímenes Machado llamó a los militares a revisar su accionar, que los vuelve funcionales al chavismo y sus crímenes

“Pregúntate si quienes dirigen tu componente te ordenan usar esas armas para la custodia de nuestro territorio o si, más bien, (…) están siendo usadas para someter y masacrar al pueblo. Pregúntate si esas armas, cuyo uso exclusivo te confiere la nación, están hoy verdaderamente al servicio de la voluntad soberana de los venezolanos, de su Constitución y de sus leyes, o si solo sirven a un cogollo de corruptos y criminales, para darse la gran vida mientas nuestro país se desangra sin parar”, cuestionó la opositora en referencia a los cientos de crímenes que se han cometido en la última década en el país, por órdenes del Palacio de Miraflores.

Machado también apeló a aquellos militares que tal vez no han tenido un rol activo en estas actividades delictivas pero que forman igualmente parte de una organización que sirve al régimen.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Pregúntate si el silencio no te hace cómplice de la tiranía actual, si la obediencia indebida no te pone al servicio de un puñado de criminales y si tu inacción en estos momentos no te convierte en victimario de tus propios hermanos venezolanos”, expresó la líder de Vente Venezuela (VV).

Machado habló tanto a los oficiales que participaron de los crímenes del chavismo como aquellos que guardaron silencio y los consideró cómplices de la tiranía Machado habló tanto a los oficiales que participaron de los crímenes del chavismo como aquellos que guardaron silencio y los consideró cómplices de la tiranía

En vistas de esto, justo a cinco meses de que el pueblo expresara con rotundidad su voluntad de cambio en las urnas y votara por González Urrutia, la líder opositora llamó a esta “gran familia” a hacer cumplir con el orden democrático y a ser “parte del cambio hacia un destino luminoso y decente”, por el que el antichavismo ha estado luchando el último tiempo.

“Ha llegado la hora de la definición (…) y solo espera la resolución colectiva para actuar. El tiempo de derribar el último obstáculo que nos separa de la libertad ha llegado. Confío en ti, en la reserva moral de nuestros hombres de honor y de armas, y en que estás a un solo paso de hacer lo correcto”, señaló con convicción y esperanza de que este sector haga lo correcto para el país y su pueblo, y deponga las armas ante las órdenes del régimen.

“Nos vemos pronto en las calles de Venezuela”, cerró Machado, quien suele convocar a sus seguidores a salir en todo el país para manifestarse en contra del chavismo.

María Corina Machado llamó a los militares a hacer lo correcto y sumarse a su lucha, por la libertad del país María Corina Machado llamó a los militares a hacer lo correcto y sumarse a su lucha, por la libertad del país

Este 10 de enero está prevista la investidura del próximo presidente venezolano, por lo que González Urrutia ya adelantó que volverá a Caracas a tomar posesión, aunque sin precisar cómo ni cuándo lo hará. Sin embargo, Maduro sigue negado a dejar el Palacio de Miraflores y, con el apoyo de la oficialista Asamblea Nacional, aseguró que será juramentado aquel viernes.

De hecho, la víspera llamó a la gente a salir a las calles y a reunirse para “la celebración de la paz y de la alegría”.