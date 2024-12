Ocho aerolíneas pueden dejar el país por el bloqueo de fondos alertado por IATA, advierte presidente de la Asociación de Líneas Aéreas

Fuente: Unitel

Las ocho compañías internacionales de aviación pueden dejar Bolivia por la falta de condiciones para operar, lo que puede ocasionar daños irreversibles al turismo y la generación de divisas, advirtió el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Jorge Valle.

La postura del directivo tiene base en el reciente informe publicado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) en el que da cuenta que Bolivia forma parte de la lista de países que bloquean $us 1.700 millones en fondos para aerolíneas.

Según el reporte de la agencia EFE, en el caso de Bolivia, se estima que la cifra asciende a $us 42 millones y se atribuye a “un deterioro en la disponibilidad de divisas, particularmente dólares estadounidenses”.

En criterio de Valle, el Gobierno no toma con “seriedad” esta situación, que podría derivar en que el país quede aislado y sin conexiones aéreas internacionales.

Agencias de turismo

Un similar criterio expresó la representante de la Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo (Abatur), Roxana Paco, quien consideró que “las líneas aéreas de alguna manera van a optar por dejar de volar a Bolivia, dejar de tener estas frecuencias”.

“De hecho, ya lo está haciendo, una de las líneas aéreas que es Gol, ya no tienen la misma cantidad de ingresos que tenían hacia territorio boliviano”.

“Entonces, nos vamos a ver totalmente afectados, no solo las agencias de viajes, sino el cliente, aquel cliente que va a necesitar viajar al exterior por motivos de trabajo, negocio, estudios, salud, no lo va a poder hacer. No vamos a poderle dar una solución”, dijo.