Ocho definiciones de Donald Trump sobre el futuro de los Estados Unidos en la revista TIME

El presidente electo fue seleccionado por la publicación como Persona del Año 2024 y ofreció una nutrida entrevista en la que se explayó con algunos detalles sobre lo que se espera para su segunda gestión en la Casa Blanca

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en la portada de la revista TIME como Persona del Año 2024 (TIME/REUTERS)





El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue designado como la Persona del Año 2024 por la revista Time. En una extensa entrevista realizada en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, Trump abordó diversos temas nacionales e internacionales, entre ellos, su visión sobre la guerra en Ucrania, el conflicto en el Medio Oriente, la migración y su plan de gobierno para un segundo mandato.

Trump aprovechó la conversación para destacar las claves de su reciente victoria electoral, criticar las políticas de su predecesor y adelantar algunas de las acciones que impulsará al asumir nuevamente la presidencia. Según expresó, su administración buscará implementar medidas inmediatas en áreas como la seguridad fronteriza, la reducción de precios de la energía y las reformas al sistema educativo, enfatizando que actuará dentro de los límites de la ley.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A continuación, las principales definiciones de Donald Trump, extraídas de la entrevista concedida a la revista Time:

Críticas al uso de misiles estadounidenses contra Rusia

Trump expresó su desacuerdo con la decisión del gobierno ucraniano, respaldada por Estados Unidos, de usar misiles para alcanzar objetivos en territorio ruso. “Discrepo muy vehementemente con enviar misiles cientos de millas dentro de Rusia”, afirmó. Según el mandatario electo, esta decisión representa una “escalada importante” del conflicto, y añadió: “Estamos empeorando esta guerra y eso no debería haberse permitido”.

Al describir el costo humano del enfrentamiento, Trump mencionó cifras “alarmantes” sobre las bajas en ambos bandos. “El número de soldados muertos en el último mes es asombroso, tanto de rusos como de ucranianos, y las cantidades son bastante similares”, dijo, subrayando que el nivel de pérdida de vidas “no es sostenible”. Además, expresó su intención de buscar un acuerdo de paz: “No puedes alcanzar un acuerdo si abandonas [a Ucrania], en mi opinión”.

Donald Trump y Volodimir Zelensky ya sostuvieron un primer encuentro en París, organizado por Macron

De la guerra en la Franja de Gaza

En cuanto al conflicto en el Medio Oriente, Trump calificó como “terrible” el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas y señaló que la región es un problema “más fácil de resolver” que la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque evitó dar detalles específicos, aseguró que “están ocurriendo cosas productivas” para alcanzar una solución. “Quiero una paz duradera, no solo en el Medio Oriente, sino en todos los conflictos”, afirmó, agregando que busca prevenir eventos como los de octubre en el futuro.

Inmigración y política fronteriza

Trump reiteró su postura de considerar la migración masiva como una “invasión” y prometió actuar con firmeza para controlar la frontera. “Tenemos criminales entrando en nuestro país a niveles récord”, aseguró. También mencionó que, en caso de ser necesario, construirá nuevos centros de detención para albergar a migrantes mientras negocia su deportación con países receptores. “Haremos todo dentro de los confines de la ley para sacar a estas personas del país”, indicó.

El presidente electo criticó duramente a los gobiernos que han permitido que “prisioneros y asesinos” entren en Estados Unidos y advirtió que impondrá aranceles sustanciales a los países que se nieguen a aceptar la repatriación de sus ciudadanos deportados. En cuanto a la separación familiar, sostuvo: “Prefiero deportar a las familias juntas que separarlas”.

Trump nombró a Tom Homan como “el zar de las fronteras” para su próximo gobierno en los Estados Unidos (AP/ARCHIVO)

Reformas económicas y energéticas

En materia económica, Trump aseguró que su prioridad será reducir los costos de la energía y los alimentos, los cuales calificó como los principales problemas para los ciudadanos estadounidenses. “La energía será clave para bajar los precios”, afirmó. Además, criticó la transición hacia vehículos eléctricos obligatorios y defendió la importancia de mantener opciones de autos a gasolina. “Los autos eléctricos son fantásticos para algunas personas, pero no deberían ser obligatorios”, dijo.

Un gran debate sobre vacunas

En la entrevista, Donald Trump también fue consultado sobre su relación con Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.), designado para el cargo de secretario de salud, y las posibles implicaciones de su postura frente a las vacunas. RFK Jr., conocido por su escepticismo sobre algunos programas de vacunación, ha planteado críticas al sistema actual de inmunización.

Al respecto, Trump afirmó que está dispuesto a entablar un “gran debate” sobre el tema con Kennedy, aunque aclaró que no necesariamente comparte todas sus opiniones. “Él no está en contra de todas las vacunas. Está en desacuerdo probablemente con algunas”, señaló Trump. Ante la posibilidad de que RFK Jr. impulse el fin de los programas de vacunación infantil, Trump respondió: “Si creo que son peligrosos o no son beneficiosos, podría ser posible. Pero no creo que al final sea algo tan controvertido”.

El antivacunas Robert F. Kennedy Jr. fue elegido por Trump para la secretaría de Salud (REUTERS/ARCHIVO)

Cuando se le preguntó específicamente si considera que existe un vínculo entre las vacunas y el autismo, Trump evitó emitir un juicio definitivo. “Quiero ver los números… vamos a hacer estudios muy serios, y al final sabremos qué es bueno y qué no lo es”, aseguró.

Indultos para acusados del 6 de enero

Trump confirmó que revisará caso por caso los procesos judiciales relacionados con los acusados de participar en los disturbios del 6 de enero de 2021. “En su gran mayoría, no deberían estar en la cárcel. Han sufrido enormemente”, declaró, añadiendo que los indultos serán una de sus primeras acciones al asumir la presidencia.

Relación con Elon Musk y las políticas tecnológicas

Sobre la influencia de Elon Musk, a quien ha puesto al frente de la comisión DOGE (Draining Out Government Excess), Trump defendió la decisión pese a posibles conflictos de interés relacionados con las empresas del magnate, como SpaceX y Tesla. “Elon pone al país por encima de sus empresas”, aseguró. También se pronunció en contra de mandatos tecnológicos, como la transición total hacia vehículos eléctricos, y destacó que buscará reducir la burocracia federal para fomentar la innovación.

Trump defendió su vínculo con Elon Musk y apoyo su próxima labor en el gobierno (AP/ARCHIVO)

Perspectiva sobre su legado y el movimiento MAGA

Respecto al futuro del movimiento MAGA, Trump señaló que espera dejar un equipo competente que continúe con sus políticas. “Tenemos grandes guerreros que quieren ver este país prosperar”, afirmó. Asimismo, elogió las capacidades políticas de sus hijos, especialmente de Donald Trump Jr., aunque mencionó que su participación dependerá de sus propios intereses.

Con estas declaraciones, Donald Trump marcó las prioridades y desafíos que enfrentará en su segundo mandato, en el que prometió actuar rápidamente para implementar políticas alineadas con su visión de “sentido común”.