Oruro: Reclusos en San Pedro denunciaron la falta de acceso al voto en las elecciones judiciales

La jornada de las elecciones judiciales se desarrolló con tranquilidad en la Capital del Folklore. Sin embargo, el delegado de la Defensoría del Pueblo en Oruro, Juan Arroyo, informó sobre una situación preocupante. Varios privados de libertad en el penal de San Pedro denunciaron que no pudieron emitir su voto porque no aparecían en las listas, a pesar de haber realizado el cambio de recinto electoral. Por esta razón, presentaron un reclamo al Tribunal Electoral para que se dé solución a este problema.

Quejas en el penal

Durante su recorrido por diferentes sectores de la ciudad, la delegación defensorial se aseguró de que todos pudieran ejercer su derecho al voto. Visitaron varios hospitales, regimientos militares y centros penitenciarios, llegando a media mañana al penal de San Pedro. Allí, los reclusos expresaron su queja de que no podían votar. Según un estimado de los propios internos, cerca de 100 personas no pudieron emitir su voto.

Juan Arroyo mencionó que se pudo verificar un malestar entre algunos privados de libertad. Ellos denunciaron que se habían inscrito o actualizado su padrón electoral para poder votar en la Cárcel de San Pedro, pero esta información no había sido actualizada. Por lo tanto, no se encontraban en las listas de personas habilitadas para sufragar dentro del penal.

Derecho al voto coartado

Un representante de los privados de libertad expresó su preocupación, señalando que los principales interesados en elegir a las nuevas autoridades judiciales son ellos. Sin embargo, se les estaba coartando su derecho al voto. Este representante hizo referencia a que de más de 1.600 reos, únicamente estaban en las listas para votar cerca de 600. Otros que pensaban estar habilitados en el padrón electoral no aparecían en las mismas.

Reclamo ante el Tribunal Electoral

Ante esta situación, el delegado de la Defensoría del Pueblo presentó el reclamo ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro. En respuesta, el TED comunicó a través de los medios de comunicación que los que no pudieron votar son detenidos preventivos que ingresaron al penal. Sin embargo, no realizaron el cambio de recinto dentro de los plazos establecidos, por lo que no podían ejercer su derecho al voto.

El presidente del TED, Limbert Arroyo Martínez, explicó en una entrevista con Fides que ha habido reclamos en el penal de San Pedro. Muchos ciudadanos que están detenidos preventivamente no estaban empadronados en el recinto del penal, ya que probablemente fueron empadronados en otros lugares antes de ingresar al penal. Esta situación generó dificultades, pero se les informó a los afectados.

Soluciones para los afectados

Al haber sido ingresados al penal después de cumplir los plazos de empadronamiento, la situación escapa de la buena voluntad del TED. Por esta razón, en esta elección no pudieron ejercer su voto. Sin embargo, la autoridad indicó que habilitarán los medios necesarios para que los internos puedan tramitar sus certificados de impedimento.