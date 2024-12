Pasajeros de BoA denuncian que vuelo de Miami lleva varias horas de demora y que no los dejan salir de la aeronave

Una pasajera señaló que pese a que hubo problemas en el avión, no los dejaron salir durante al menos cuatro horas.

Fuente: Unitel

Este jueves pasajeros de BoA, que abordaron una nave en Miami, EEUU, para retornar a Bolivia, denunciaron que pese aque subieron a la aeronave a las 11:30 am, hasta las 15:00 el vuelo no había salido y tampoco los dejan salir de la aeronave.

“El avión tenía que salir al vuelo a las 11:30 de la mañana (…), son 15:00. La gente está histérica, hay gente mayor; no hay aire. Hay adultos nerviosos y no abren la puerta para que podamos salir afuera, no nos dan refrigerio, no nos dicen qué pasa”, señaló una pasajera que pidió mantener su nombre en reserva.

La pasajera agregó que, de acuerdo a la versión que le dieron funcionarios de BoA, no se trata de una falla de motor, pero tampoco les explicaron cuál es el problema que les impide partir.

En otro video que llegó a Yo Periodista de UNITEL se observa a pasajeros en una aeronave gritando en coro: “¡Queremos bajar, queremos bajar!”.

De acuerdo a la página Mi Vuelo de la ATT, existe un vuelo de BoA que debía partir de Miami con destino a Viru Viru que se encuentra demorado.

Desde la aerolínea estatal señalaron que estaban recabando la información sobre lo ocurrido en Miami y se difundirá un comunicado dando a conocer su posición.