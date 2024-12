PGE 2025 se tratará el miércoles en la comisión de Economía, anuncia el diputado Flores

Fuente: Unitel

El Legislativo puede abrir esta semana el debate sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, anunció el diputado arcista Andrés Flores, que preside la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.

Acotó que el proyecto de norma “ya se ha socializado con las organizaciones sociales, obviamente a nivel nacional” con la participación del ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

“Estamos viendo ya de convocar la sesión de la comisión; el día de mañana (martes) tenemos la bancada nacional y el miércoles ya tendríamos la comisión”, dijo el legislador.

Según Flores, la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) se reunirá para analizar la norma y asumir una postura para llegar a la sesión del miércoles en la comisión y en el pleno.

“Por lo tanto, yo creo que no hay mucho en este momento de observación o simplemente es de forma lo que tenemos de los diferentes colegas diputados”, sostuvo.

Indicó que hará “todo lo posible para que se apruebe en la comisión y pues posteriormente el presidente de la Cámara de Diputados ya tendrá que buscar a la gente” para la sesión plenaria.

La oposición denunció que el hay varias empresas que pese a ser deficitarias recibirán recursos del Estado que están consignados en el presupuesto. Reclaman porque consideran que no hay señales o propuestas para cerrarlas o por lo menos reducirles su fondo.

En su criterio, “la oposición, que no son todos, hay algunos simplemente, quieren obstaculizar la aprobación del Presupuesto General”.

Sin embargo, Flores se abrió a revisar las observaciones planteadas por las fuerzas opositores y otros sectores sobre el presupuesto.

“Estamos en este momento aún todavía cruzando. En la comisión podemos mejorar todavía, no puedo cambiar como presidente de la comisión, no lo puedo hacer, sino para eso vamos a llevar la sesión y la sesión, si hay una propuesta, vamos a hacerlo, no es que nosotros vamos a cerrar nuestra puerta”, dijo.