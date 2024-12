Piden a Santa Cruz declarar persona no grata a Arce por sus dichos sobre los “cambitas”

Varias personalidades políticas criticaron los dichos del presidente Luis Arce que afirmó que «los cambitas» estaban jugando sucio al país

Fuente: Brújula Digital

El exministro de la Presidencia, Jerges Justiniano, pidió este viernes a las alcaldía de Santa Cruz y la Gobernación de ese departamento declarar persona no grata al presidente Luis Arce que afirmó que “los cambitas” estaban jugándole sucio al país.

“Yo haría las gestiones necesarias para que todas las alcaldías de todo el departamento de Santa Cruz, para el que Gobierno Departamental, declare persona no grata al presidente”, dijo Justiniano en entrevista con radio Panamericana.

Señaló también que el Comité Pro Santa Cruz debería hacer lo mismo con Arce porque sus afirmaciones son de desprecio para el departamento cruceño.

“El comité Pro Santa Cruz debería hacer las gestiones para declarar persona no grata, porque quien insulta a una región, es una persona no grata y creo que el presidente no es grato en Santa Cruz, porque nos insulta, nos deprecia y ahora nos hecha la culpa de su pésima gestión, de su mal manejo económico”, remarcó la exautoridad.

La respuesta de Justiniano se da luego de que Arce señalara que “otra vez, como el 2007, 2008, los cambitas nos están jugando sucio”, esto en relación a la subida de algunos productos de la canasta familiar.

Algunas personalidades, como el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que Arce estigmatiza al departamento y que debería parar con los ataques.

“Presidente Arce, el odio que le tenés a Santa Cruz no tiene límites, ya basta de atacar a mi pueblo y de estigmatizarlo con tus “sospechas”; los alimentos suben por el desastre de tu Gobierno y por lo inepto que resultaste ser. Santa Cruz cumple con su rol de ser el departamento productor de alimentos que sostiene la seguridad alimentaria para el país. Lo que tiene a Bolivia al borde del desastre es tu incapacidad y la corrupción masista que viene desfalcando las arcas del país hace casi 20 años”, escribió Camacho en su cuenta de X.

Asimismo, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, indicó este viernes que Arce le tiene odio a Santa Cruz y que con sus dichos está buscando enfrentamiento entre bolivianos.

“Una vez más vemos el odio que le tiene este señor al departamento de Santa Cruz, vemos que está nueva declaración de este individuo se suma a la lista de afrentas que viene realizando desde el MAS en contra de Santa Cruz, ha existido persecución política, un gobernador electo preso, el caso terrorismo, vemos la asfixia que se está generando a los empresarios, al sector productor. Lo que trata de hacer es enfrentarnos entre bolivianos”, dijo Nayar a Brújula Digital.