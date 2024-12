Planta estatal de soya no es la solución al problema de la baja productividad en el campo, advierten productores

“Con una producción muy baja y mermada a nivel de soya y no es la solución para el problema de alimentos que tiene el país”, contempló el presidente de la Cadex sobre la nueva empresa estatal.

Por Yerko Guevara y Álvaro Rosales Melgar

Después que el Gobierno nacional pusiera en marcha la nueva ‘Planta de Transformación de Soya’, en el municipio cruceño de San Julián, desde el sector privado observaron que un nuevo jugador en la agroindustria cruceña no es la solución para la baja productividad que se registra en el campo en torno a la producción del grano.

Y es que en la actualidad, la agroindustria cruceña no opera con su capacidad plena, sino que recibe granos en torno al 55% – 60% de lo que puede ingresar, según el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah.

“Lo que más bien se debería incentivar y es lo que pedimos por largos y varios años es la biotecnología, producir más y mejor en la misma cantidad de tierra. Eso es lo que necesita el país, que produzcamos más maíz, más soya, más sorgo y que nuestras industrias estén ocupadas al 80 o al 100%, eso es lo que necesita el país”, precisó el dirigente.

Además, el ejecutivo espera que la nueva industria estatal entre a competir en igualdad de condiciones que las otras industrias que ya están establecidas en el país, es decir, con las mismas reglas y con un mismo rol que no desmerezca la cadena agroalimentaria.}

En esta misma línea, el presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, advirtió que “todas las empresas estatales han demostrado no ser eficientes, han demostrado no funcionar de una forma correcta”. “En este momento las empresas estatales no funcionan”, enfatizó.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, la nueva factoría tendrá una capacidad de producción de 180 toneladas (t) de aceite crudo por día, de 50 t de cascarilla también por día, 750 t por día de torta de soya y 1.000 t de procesamiento de grano de soya.

“Muchas cosas se puede hacer del aceite de acá, una parte puede estar destinado a la alimentación, otra parte puede estar destinada también a la producción de biocombustibles que se necesitan”, dijo al respecto el presidente Luis Arce durante la inauguración, quien refirió que no se busca competir contra el sector privado, sino complementarlo.

Al respecto, el presidente de la Cadex señaló que mientras no haya producción suficiente de granos, pensar en una próxima etapa “es inviable”. “Si se está produciendo aceite vegetal para biodiesel, bienvenido, siempre y cuando haya materia prima. Bolivia necesita trabajar estructuralmente, no podemos estar poniendo parches a cada problema que tenemos en el país”, agregó.

Desde el punto de vista del ejecutivo, un jugador más a la cadena industrial oleaginosa resta si se toma en cuenta que hay una producción muy baja y mermada a nivel de soya, “no es la solución para el problema de alimentos que tiene el país”.