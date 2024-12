Policía arresta a una mujer acusada de inducir a votar por un candidato en Sucre

A poco de concluir la jornada de votación, dos efectivos del orden arrestaron a una mujer que incitó a otra persona a votar en favor de un candidato que representa al departamento de Chuquisaca.

“La señora de celeste es la del video, yo he grabado todo lo que tú me has incitado al voto yo he grabado. Yo le he grabado me ha incitado al voto, me ha dicho que vote por Carlos Ortega”, denunció la mujer que fue incitada a votar por el postulante.

El hecho ocurrió en puertas del recinto electoral de la Universidad del Valle (Univalle), en la ciudad de Sucre, la persona que fue inducida a votar por el candidato anteriormente señalado grabó el hecho y presentó la denuncia a la policía.

En un video que grabó la víctima y que fue difundido en redes sociales, la incitadora le dijo que no debe votar por el postulante Flavio Chacolla porque es de La Paz y es un “maleantoso”, sino que debe apoyar al postulante que está a su lado de apellido (Carlos) Ortega.

Sin embargo, Chacolla que también aspira al Tribunal Supremo de Justicia representa al departamento de Chuquisaca y no a la sede de gobierno.

“Por este no tiene que votar (mostrando la imagen del candidato aludido) por él no, es Flavio Chacolla un paceño maleantoso, por el que esté a lado hay que votar. Tiene procesos de corrupción este señor, mire beneficios en razón del cargo, pedía 5.000 bolivianos”, dice la sindicada a momento de mostrar los antecedentes del postulante desde su celular.

Poco después, la víctima junto con dos policías retornó al lugar donde se encontraba la acusada, los uniformados le indicaron que debía acompañarlos y la arrestaron. La sindicada reaccionó de forma violenta y agredió a la persona que la denunció.

En Santa Cruz

Ese no fue el único incidente que se registró esta jornada electoral. En la unidad educativa 12 de Abril de la ciudad de Montero, de Santa Cruz, la policía aprehendió a cuatro jóvenes que estaban repartiendo almanaques de un candidato. Fueron aprehendidos y puestos a conocimiento de la fiscalía para que resuelva su situación.

“Se ha encontrado a cuatro jóvenes repartiendo propaganda de un candidato, sabemos que cuando uno es joven es impulsivo y por querer apoyar han incurrido un error que se convierte un delito, estaban repartiendo almanaques. La audiencia cautelar será mañana”, informó la representante del Observatorio de Derechos Humanos, Adela Ortiz.

