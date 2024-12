Postulantes van a votar con sus seguidores, guirnaldas y declaran a medios, TSE dice que está prohibido

Algunos postulantes a magistrados convocaron a los medios de comunicación para que les hagan la cobertura del momento en el que emitieron su voto al estilo de cualquier candidato político.

En compañía de sus seguidores y haciendo declaraciones, algunos candidatos asistieron a sus recintos electorales para sufragar, no obstante el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó que los postulantes no pueden realizar ningún tipo de declaración en actos públicos o medios de comunicación.

“El día de hoy los candidatos no deberían hacer ninguna declaración, salvo comentarios que han ejercido su derecho al voto y que están esperando el resultado de la elección, pero fuera de eso ninguna otra declaración. Nadie puede salir ahora a decir ‘yo soy ganador, yo he sido el primero’, no pueden hacer esas declaraciones”, señaló la autoridad electoral.

Tal es el caso de los postulantes por La Paz Israel Campero y Orlando Rojas

Campero emitió su voto en el recinto electoral del Técnico Ayacucho cerca de la plaza Villarroel, en La Paz, tras sufragar realizó declaraciones a los medios de comunicación cuestionando el trabajo del TSE por la difusión de los méritos de los postulantes. Además, se animó a decir que en las elecciones de 2011 y 2017 se impusieron a los candidatos.

“El Tribunal Electoral no ha logrado tomar conciencia del papel que tiene que jugar como órgano, a la fecha muy pocas personas saben que hoy se debe votar y por quiénes hay que votar (…). En 2011 y 2017 nos impusieron candidatos que no han dado la talla, han dado cuenta que la administración de justicia después de 17 años fue pésima. Se tiene que tomar la vanguardia, tenemos que girar de timón y esperemos que esto se haga realidad sea palpable a partir de las altas horas de esta noche”, expresó.

De la misma forma, el candidato al Tribunal Supremo Electoral (TSJ) Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes llegó hasta su recinto electoral en la unidad educativa Nazario Pardo Valle acompañado de sus seguidores, incluso la actividad fue transmitida por sus redes sociales.

La postulante al TCP, por Chuquisaca, Juana Maturano Trigo también llegó acompañada por sus seguidores hasta el recinto electoral una de ellas le puso una guirnalda antes de ingresar a sufragar.

“En este día tan importante e histórico para Bolivia, contenta y agradecidísima con Dios y con la gente que nos ha apoyado, que nos ha acompañado y que espera mucho. Nos han dado su confianza para que transformemos la justicia”, manifestó luego de sufragar.

El candidato a magistrado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Favio Chacolla también realizó declaraciones a los medios de comunicación, convocó a la población a emitir un voto útil, no el voto blanco y nulo.

El postulante al TSJ por el departamento de Santa Cruz Romer Saucedo llegó a su recinto electoral, al igual que los otros postulantes, acompañado de un grupo de seguidores.

¡Santa Cruz, Santa Cruz!, gritaban las personas cuando el postulante se aprestaba a recibir las papeletas electorales y emitir su voto.

Israel Campero fue consultado sobre su opinión acerca de aparecer en las listas de candidatos que circulan en las redes sociales y que responderían al MAS, a lo que el aspirante al TCP dijo: “Nos han dicho de todo y en vez de lastimarnos o movernos un cabello quiero que sepan que nos han fortalecido mucho más (…)”.

Campaña

Con relación a la campaña desplegada por la mayoría de los candidatos y si el TSE los sancionará, Hassenteufel admitió que se evidenció la difusión de videos o documentos con esas características, consideró que no necesariamente pueden estar vinculados a los candidatos.

“Es verdad que pueden haber circulado algunos documentos, algunos vídeos y algunas cosas, pero no necesariamente se puede encontrar un vínculo directo entre el candidato y ese documento que se ha podido publicar. Eso ha hecho que los tribunales departamentales en muy pocos casos han declarado probada la denuncia”, enfatizó.