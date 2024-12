Potosí albergará un Nacional de Natación después una década

Desde este jueves hasta el sábado 7 de diciembre se llevará a cabo el Campeonato Pre Infantil e Infantil Clausura 2024 en la Piscina Olímpica, donde habrá unos 250 deportistas

Fuente: FEBONA

Después de una década, Potosí volverá a albergar un evento nacional de natación. Desde este jueves hasta el sábado 7 de diciembre se llevará adelante el Campeonato Pre Infantil e Infantil Clausura 2024, en el que habrá unos 250 bañistas de diferentes partes del país.

La Piscina Olímpica de Potosí, que es de 50 metros, albergará el último evento del año organizado por la Federación Boliviana de Natación (Febona).

“Luego de una década se llevará a cabo un campeonato nacional en Potosí para reactivar la piscina y motivar la participación ahí”, manifestó Pedro Cervantes, presidente de la Febona.

La última vez que la Villa Imperial recibió un torneo nacional fue en 2014.

Agregó que “lamentablemente no se tenía el apoyo y el interés de las autoridades que estaban en su momento a cargo de la Asociación Departamental de Potosí. No se postulaban a torneos nacionales, por más que tenían infraestructura. Aparte tienen una piscina de 25 metros en Pampa Ingenio, que es techada, donde podíamos hacer eventos, pero no había el interés. Con el cambio actual hace unos tres meses se reconformó la asociación, ellos están trabajando de manera distinta. Hemos visto el interés que tienen y por eso queremos brindarles el apoyo”.

El evento tendrá la presencia de nadadores de: Riberalta, Beni, La Paz, Oruro, Tarija, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y el anfitrión. Pando desistió de participar.

El torneo

Son dos categorías habilitadas: Pre Infantil (de 7 a 9 años) e Infantil (10-12), tanto en niños como en niñas, pero la competencia será de una misma edad, es decir, que no se mezclarán a los participantes.

“Serán tres días de competencia. Empezaremos el jueves por la tarde; viernes y sábado por la mañana, y con ello culminaremos el calendario nacional”, apuntó Cervantes.

“Vamos a volver a utilizar esta piscina. Fue inaugurada en un evento nacional organizado por el Viceministerio de Deportes, luego hubo eventos locales y ahora vamos a dar más movimiento con este torneo nacional”.

Los estilos de competencia serán los siguientes: libre, espalda, mariposa, pecho, relevos y combinado individual.

Las distancias habilitadas serán: 50, 100 y 200 metros por cada estilo.

Los de 7 años, que son los más pequeños, tendrán los cuatro estilos tradicionales, pero agregado con patada.

“El apoyo de la Gobernación (de Potosí), mediante el Sedede (Servicio Departamental de Deportes), para poner en óptimas condiciones la piscina, ha sido muy importante. El compromiso del director del Sedede para organizar este evento es una prueba para que al año haya varios torneos en Potosí”, enfatizó el titular de la Febona.