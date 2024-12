Presidente de industrias oleaginosas: A partir de enero, prepárense va a haber escasez de alimentos

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, advirtió a la población que a partir de enero de 2025, habrá escasez de alimentos, de aceite, pollo y cerdo, como consecuencia de la decisión del Gobierno de suspender las exportaciones de aceite.

Jorge Amantegui, presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas.

La reunión entre el Gobierno y el sector industrial no llegó a buen puerto, se mantendrá la suspensión de las exportaciones de aceite. Amantegui lamentó esa decisión porque tiene consecuencias para la generación de divisas que tanto necesita el país.

Explicó que la prohibición de exportar aceite tiene un “perjuicio tremendo”, ya que las empresas no pueden ni siquiera exportar harina, debido a la anulación del certificado de exportación, la consecuencia es que las industrias no están generando recursos económicos y si no tienen ingresos no podrán invertir en la compra de grano de soya.

“Al no tener las industrias dinero no vamos a poder comprar grano de soya, si nosotros no podemos comprar grano de soya, señores, no va haber alimentos para los polleros, para los porcinocultores y para los lecheros. Entonces, a partir de enero, prepárense porque va a haber escases de alimentos, no solo de aceite, sino de pollo y de cerdo en este país”, advirtió el empresario.

Ante la escasez de aceite en los centros de venta y el incremento de los precios, la administración de Luis Arce determinó suspender las exportaciones hasta que el mercado se normalice con la provisión de este producto.

La decisión no ha sido bien recibida por el sector, más aún cuando el país requiere de divisas a través de las exportaciones, sin embargo, en la reunión que tuvieron este jueves, el Gobierno ratificó que “no se levanta la suspensión de exportaciones, lamentablemente”, señaló Amantegui.

Dijo que esa determinación fue asumida pese a que se ha comprobado que hay abastecimiento y que el aceite llega a todos los mercados, además que el sector tuvo que “pasar un bloqueo de 25 días que se lo hizo Evo (Morales) al gobierno, no a nosotros”; y finalmente, porque hasta el 20 de noviembre no tuvieron diésel.

“Ellos mismos (gobierno) mostraron que la provisión será 40% superior al histórico de todo diciembre”, sostuvo, aunque las autoridades mantienen la restricción bajo el argumento de que hay escasez en el mercado de La Paz, por lo tanto, seguirán esperando que se regularice.

Amantegui explicó que hay al menos tres factores para que supuestamente no haya aceite en occidente pese a que los despachos son normales y en “grandes cantidades”. Primero, porque la logística de Santa Cruz a La Paz no es la misma, es decir entregar en esa ciudad y en Cochabamba; segundo, porque cuando el producto llega a los mercados la gente compra en cantidades; y tercero, porque “se está yendo al contrabando” por Desaguadero en grandes cantidades, afirmó.

Dijo que por ahora no se ha fijado una próxima reunión, aunque espera que las autoridades reflexionen sobre la suspensión de las exportaciones.

