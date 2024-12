¿Qué leer en 2025? Las recomendaciones de los CEO

De Bill Gates a CEO latinoamericanos, tome nota de las sugerencias para el año que se avecina.

¿Qué leer en 2025? Las recomendaciones de los CEONo todas las recomendaciones de libros giran en torno al mundo de los negocios, algunas son más sencillas de lo que los lectores imaginan. Imagen de archivo.(Bloomberg/Taylor Weidman) Fuente: Bloomberg Línea

Cuando de inspiración se trata, algunos CEO acuden a los libros, más allá de las temáticas que abordan. Mientras algunos prefieren leer textos que giren en torno al liderazgo, otros prefieren ahondar en las injusticias que todavía se cometen en la región. También hay quienes buscan estar a la vanguardia y documentarse sobre inteligencia artificial.

A continuación, algunos libros recomendados por algunos CEO y figuras del ecosistema empresarial en 2025:

Recomendación de Nicolai Tangen para los oficinistas

El CEO del Norges Bank Investment Management, Nicolai Tangen, aconseja leer Weekend Language, escrito por Andy Craig y Dave Yewman.

El texto compara los temas de conversación que sostiene la gente en una fiesta de fin de semana, así como la manera en que se expresa y el uso de coloquialismos para dar fuerza a sus relatos, con las temáticas abordadas en una oficina, los términos rimbombantes que se utilizan y una forma mandada a recoger mediante diapositivas para llegar a los clientes.

Trasladara el lenguaje cotidiano al laboral, la principal conclusión de libro sugerido por Nicolai Tangen.(Shutterstock)

“¿Te diviertes más y te involucras más en tu tiempo libre que en tu trabajo? ¡Necesitamos incorporar más lenguaje cotidiano a nuestra vida laboral!”, reflexiona Tangen sobre el libro en LinkedIn.

La sugerencia de Bill Gates, nada del otro mundo

El otrora CEO de Microsoft, Bill Gates, sugiere leer Engineering in Plain Sight, escrito por Grady Hillhouse. Como su nombre lo dice, este libro ilustrado es una guía con explicaciones para el ciudadano de a pie sobre el origen de las estructuras que lo rodean, entre ellas, los tanques de agua usados en lo alto de algunas casas y los postes de electricidad.

Magnates como Bill Gates buscan ahondar en la sencillez de las estructuras de nuestro entorno, como los postes de luz. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg (Bloomberg/Qilai Shen)

“No se trata de convertirse en un experto en cada pieza de infraestructura que se ve, sino de provocar ese momento de revelación cuando finalmente se comprende qué es algo y por qué está allí. Personalmente, siento curiosidad por las torres de telefonía celular; Hillhouse explica cómo funcionan y por qué están diseñadas de la forma en que lo están, lo cual es a la vez interesante y tranquilizador”, comenta Bill Gates en su página Gates Notes.

Fernanda Guarro y tres sugerencias de libros

Fernanda Guarro, directora general de 3M México, sugiere a los lectores de Bloomberg Línea tres libros en 2025: The Digital Minset, de Paul Leonoradi y Tsedal Neeley; Glass Half Broken, de Boris Groysberg, y Collective Genius, de Linda A. Hill, Greg Brandeau, Emily Truelove y Kent Linebach.

En el caso específico de Glass Half Broken, sus autores “revelan los obstáculos organizacionales y las acciones gerenciales omnipresentes que crean desequilibrios de género”, según la sinopsis del libro en Amazon.

Desde una perspectiva psicológica, sociológica, económica y organizacional, el libro expone cómo las mujeres son expulsadas de las cadenas de liderazgo en las compañías y la manera de derribar estas barreras para acabar con las desigualdades de género que aún persisten.

El libro que aconseja Aurelio Bustilho de Oliveira

El CEO de Enel Américas, Aurelio Bustilho de Oliveira, recomienda en LinkedIn el libro The Journey of Leadership: How CEOs Learn to Lead from the Inside Out, escrito por Dana Maor, Hans-Werner Kaas, Kurt Strovink y Ramesh Srinivasan.

Este best seller es un testimonio de la experiencia de la consultora McKinsey & Company asesorando a más de 500 directores ejecutivos de todo el mundo en los últimos 10 años, gracias a su programa de liderazgo The Bower Forum.

The McKinsey & Company es un ejemplo cuando de formación de líderes ejecutivos se trata, como retrata el libro ‘The Journey of Leadership: How CEOs Learn to Lead from the Inside Out’.(Davide Bonaldo/SOPA Images/LightRocket)

“A través del viaje de liderazgo, los CEO aprenden a afinar sus atributos psicológicos, emocionales y, en última instancia, humanos, que son esenciales para tener éxito en los trabajos más exigentes de hoy en día”, reseña Bustilho de Oliveira acerca del libro.

Explorar la IA es clave, según Alejandro H. Garza Salazar

Alejandro H. Garza Salazar, CEO y cofundador de AZTLAN Equity Management en México, comenta a Bloomberg Línea que, con el auge de la inteligencia artificial y su adoptación en las compañías de todo el planeta, es indispensable leer acerca de ella. Por tanto, sugiere el libro Competing In The Age Of Ai, de Marco Iansiti y Karim R. Lakhani.

Para Alejandro H. Garza Salazar es indispensable estar a la vanguardia con la IA, de ahí que recomendatara un libro sobre este tema. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg(Bloomberg/Qilai Shen)

“Es una lectura obligada para todo CEO, para todo ejecutivo, para todo profesional. El libro da cuenta de cómo las organizaciones y el entorno económico se está volcando sobre una competición entre las firmas que los autores denominan digitales, que son las que adoptan la inteligencia artificial, y las firmas tradicionales. Es decir, ya se está vislumbrando una línea divisoria entre los adoptadores tempranos de esta tecnología y las industrias tradicionales que, si no hacen algo, están condenadas a quedar rezagadas y ser absorbidas por la competencia”, sustenta.

Juan Esteban Calle prefiere un choque de realidad

Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos en Colombia, sugiere en conversación con Bloomberg Línea leer Solito, escrito por Javier Zamora, y lo define como “una historia real que refleja el drama y los sueños de los migrantes”. También aconseja El largo vuelo del cirirí de Alonso Salazar.

El largo vuelo del cirirí retrata la historia Fabiola Lalinde, una madre colombiana que busca esclarecer la tortura, el asesinato y la desaparición de su hijo, durante un operativo adelantado por el Ejército de Colombia, encarnando la resistencia contra la impunidad.

Imagen de archivo. Juan Esteban Calle recomienda un libro que permite ver el papel que desempeñó el Ejército en el conflicto armado colombiano y en el asesinato de inocentes.

“A lo largo de ese camino se cruzó con figuras emblemáticas, como el defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez, el juez Bernardo Jaramillo Uribe, el abogado Rodrigo Uprimny, la genetista Mary-Clare King y el antropólogo forense Clyde Snow, entre muchos otros, que fueron fundamentales en la recuperación de los restos de Luis Fernando Lalinde 12 años después de su desaparición”, dice la sinopsis elaborada por la librería Tornamesa.

Pablo Bittar y otro CEO que lo inspira, Reed Hastings

Pablo Bittar, CEO de Holcim Argentina, argumenta que un libro que merece ser leído en 2025 es Aquí no hay reglas, de Reed Hastings, su homólogo de Netflix. La razón: muestra cómo se puede edificar una compañía desde abajo y liderar un equipo sin jerarquías.

Pablo Bittar dice que un imperdible en 2025 es el libro ‘Aquí no hay reglas’, de Reed Hastings, el CEO de Netflix. (Bloomberg/Kyle Grillot)

“Me parece fundamental que todo tipo de emprendedor lea alguna vez este libro, ya que proporciona una visión fascinante sobre cómo ha logrado transformar una empresa pequeña de alquiler de DVD en un gigante global de streaming. Además, comparte las lecciones que aprendió sobre la gestión, la cultura empresarial y la innovación. Es interesante leerlo porque ofrece valiosas lecciones sobre liderazgo, gestión sin jerarquías y cómo una empresa puede adaptarse y prosperar en un entorno cambiante”, comenta en diálogo con Bloomberg Línea.

Patricio Cofre y el valor de concentrarse en lo importante

Patricio Cofre, cofundador de Metric Arts en Chile, una compañía de data science adquirida por la multinacional de consultoría EY, hizo una lista de recomendaciones de lectura para sus seguidores en LinkedIn, y sobresale Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less, de Greg McKeown.

Cuándo se paga y cómo se calcula el aguinaldo en Honduras.Enfocarse en lo importante tanto en la vida como en el trabajo, el mensaje clave en el libro ‘Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less’, recomendado por Patricio Cofre. (Divulgación: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social)

“Tiene un enfoque radicalmente selectivo para la vida y el trabajo, centrado en identificar y eliminar lo no esencial para enfocarse en lo importante. Con principios y ejemplos, para reducir distracciones y lograr mayor impacto lejos del caos y la sobrecarga”.