¿Qué pasa si no puedo votar? Conozca las 14 claves para las elecciones Judiciales

Conozca el horario en el que podrá asistir a votar y otras preguntas frecuentes en relación a las elecciones judiciales.

Foto: TSE

Fuente: Brújula Digital

Este domingo 15 de diciembre se celebrarán las elecciones judiciales parciales con el fin de elegir a las nuevas autoridades para el Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Cada ciudadano habilitado debe emitir su voto, para esto, es necesario que la población tome en cuenta el horario de funcionamiento, las mesas de sufragio de 08:00 a 16:00, salvo algunas excepciones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los horarios en los que se puede votar son una de las tantas preguntas que se hace la población en un día de elecciones y que a continuación detallamos.

1) ¿En qué horario estarán abiertas las mesas de votación?

Las mesas de sufragio abrirán a las 08:00 y cerrarán a las 16:00, excepto las que aún tengan votantes en fila. En ese caso, permanecerán abiertas hasta que todos hayan emitido su voto.

2) ¿Dónde debo votar?

Para conocer el lugar y la mesa en la que debe votar:

-ingrese al sitio web yoparticipo.oep.org.bo.

-Introduzca su número de cédula de identidad y fecha de nacimiento

-La pantalla le mostrará el recinto y mesa en la que está registrado

3) ¿Cuál es el procedimiento para votar?

-Presentar la cédula de identidad en su mesa de sufragio.

-Verificación de datos por parte del jurado electoral

-Firmar y colocar la huella en la lista

-Entrega de las dos papeletas por parte del presidente de mesa: una de circunscripción nacional y otra de circunscripción departamental.

-Ingresar al recito de votación para elegir a los candidatos de su preferencia.

-En la papeleta nacional; un voto para el Tribunal Agroambiental y otro voto para el Consejo de la Magistratura. En la papeleta departamental; dos votos, uno para una candidata mujer y el otro para un candidato varón para el Tribunal Supremo de Justicia. Un último voto para el Tribunal Constitucional Plurinacional (este voto fue suprimido para Beni y Pando).

– Marcados los votos, depositar la papeleta en el ánfora correspondiente

-Terminado el proceso, el jurado electoral le entregará su certificado de sufragio

4) ¿Qué sucede si no voto? ¿Existen sanciones?

Las personas habilitadas para emitir su voto y que no lo hagan o que no tramitaron su excusa, serán sujetas a sanciones como: No tener permitido realizar transacciones en bancos, ni tramitar documentos públicos y pagar una multa.

Para los jurados que no asistan, se nieguen a consignar los resultados o abandonen su mesa, la multa será hasta de Bs 1.250.

En caso de personas que incumplan resoluciones electorales o circulen en vehículos no autorizados, las multas ascienden hasta los Bs 500.

5) ¿Qué ocurre si no puedo votar debido a un caso extremo?

Las personas que no puedan votar por razones de fuerza mayor o se encuentren fuera del país durante este domingo electoral no serán sancionadas. Sin embargo, deberán presentar documentación que respalde su ausencia para evitar multas.

El Tribunal Electoral Departamental emitirá los certificados de impedimento el mismo día de las elecciones.

Además, quienes enfrenten situaciones imprevistas, como emergencias médicas, podrán tramitar dicho certificado entre el lunes 16 de diciembre y el 14 de enero de 2025.

6) ¿Qué pasa si no estoy empadronado?

Respecto a las personas a quienes les corresponde ser votantes o que cumplieron los 18 años hasta el 15 de diciembre y no realizaron el trámite de su empadronamiento, serán sancionados con una multa equivalente al 10% de un salario mínimo vigente (Bs 250).

7) A pocas horas de las elecciones, ¿puedo aún tramitar el permiso de circulación de mi vehículo?

No, estos permisos solo pudieron gestionarse entre el 4 y el 11 de diciembre.

8) ¿Dónde puedo tramitar la emisión de certificados de impedimento?

En todas las oficinas de Serecí a nivel nacional. Igualmente estarán habilitados puntos de registro cívico para que ciudadanos que estén de tránsito puedan emitir su certificado. En los recintos principales de diferentes zonas.

9) ¿Funcionarán los radio taxis el día de las elecciones?

La circulación de vehículos no está permitida, los radio taxis que circularán y que contarán con el permiso correspondiente, lo harán mayormente para colaborar en eventualidades o actividades de instituciones y no así para el uso comercial o particular. En caso de emergencias, el TSE dispuso la presencia de vehículos sanitarios y de fuerzas del orden.

10) ¿A qué hora estará disponible el transporte público?

No estará disponible ningún tipo de trasporte público. La restricción de circulación dura 24 horas.

11) ¿Habrá tiendas abiertas?

Según fuentes del TSE, no, debido a que las actividades se encuentran restringidas.

12) ¿Están permitidas las misas?

No, ya que no pueden existir actividades que causen aglomeración de personas.

13) Transparencia

El escrutinio comenzará a las 16:00 y los ciudadanos podrán fotografiar actas y pizarras para verificar la transparencia del proceso.

14) ¿Qué pasará con las actas?

Una vez finalizado el escrutinio, los sobres de seguridad serán remitidos a los tribunales electorales donde el cómputo oficial iniciará a las 18:00. El TSE prevé que los primeros resultados se irán mostrando entre las 20:00 y 21:00.

BD/MFP