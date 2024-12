¿Quién debió investigar los casos de estupro de Evo? Montaño dice que exministros de Gobierno y Justicia

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, señaló que los entonces ministros de Gobierno y Justicia, del gobierno de Evo Morales (2006-2019), Carlos Romero y Héctor Arce Zaconeta, respectivamente, debieron investigar sobre si el exmandatario cometía delitos que involucraban a adolescentes; además dijo que Inteligencia debió alertar.

Carlos Romero, Evo Morales y Reymi Ferreira. Foto: Archivo/Internet

Fuente: ANF

“Sobre esas insinuaciones, los chistes que hacía, sin siquiera sonrojarse Evo Morales durante sus conferencias de prensa y en las reuniones que hacía, allí debería de actuar pues su (ex)ministro de Justicia, el (ex)ministro de Gobierno, Carlos Romero. ¿Dónde estaban ellos, se callaron? ¿Dónde estaba pues Inteligencia de la Policía y también de las Fuerzas Armadas?”, cuestionó Montaño.

Montaño, exjefe de bancada del Movimiento al Socialismo en Diputados (2015 – 2020), contó que el expresidente hacía chistes de mal gusto, en sentido de que las mujeres se insinuaban para tener un hijo con él. Precisó que lo hacía en reuniones de bancada y frente a los periodistas, pero lo que nunca dijo era sobre si esas supuestas insinuaciones eran de mujeres menores o mayores de edad.

“El tema que se va destapando con la señora (Gabriela) Zapata, es el primer tema que van realizando la investigación. Obviamente el que no tiene prueba plena no puede acusar, eso es una realidad. Nosotros -responsablemente- si no tenemos una prueba, no conocemos a la persona que se ha acercado en su momento a Evo Morales, ¿qué podíamos haber hecho?”, argumentó Montaño.

Cuestionó el silencio que guardan actualmente los expresidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados,

José Alberto “Gringo” Gonzales, Gabriela Montaño y Adriana Salvatierra.

El presidente Morales fue imputado por el presunto delito de trata de personas, por presuntamente haber embarazado a una adolescente cuando él era jefe de Estado (2006-2019).

En un diálogo con los periodistas, el jefe de Estado, Luis Arce, ratificó que “era un secreto a voces” los casos de estupro y que durante la campaña electoral de 2019 y 2020 ya se escuchaba entre los electores los gritos de “pedófilos”.

“Era un secreto a voces. Yo estaba en campaña en 2020, yo iba a hacer campaña y mucha gente me llamaba y me gritaba pedófilo, y todos sabían que no era por mí”, declaró Luis Arce.

Precisó que en 2019 los electores ya reprochaban por los casos de pedofilia, “por apoyar a Evo Morales presidente también nos gritaban”.

