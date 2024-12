¿Quiénes pueden sumarse al pacto firmado por Tuto, Mesa, Camacho y Doria Medina? Esto dice Carlos Valverde

Desde el punto de vista del analista y periodista Carlos Valverde, el acuerdo firmado entre Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa con miras a la unidad de la oposición de cara a las elecciones de 2025, hay algunas figuras que se pueden sumar a este pacto, pero también hay quienes no.

¿Quiénes no tomarían parte de este acercamiento entre opositores al masismo? Valverde contempló que Branko Marinkovic no se va a unir, al igual que Manfred Reyes Villa. Mientras que Chi Hyun Chung también quedaría fuera porque no tiene cosas parecidas con los firmantes del acuerdo.

Valverde señaló que Mesa, Doria Medina, Camacho y Quiroga tienen en común que son liberales. “No son ultraliberales, no son libertarios, son liberales. Son libremercadistas y tienen una concepción republicana del país”, precisó.

“Hay un acuerdo para buscar la unidad, para encontrar un candidato único, para tratar de hacer una candidatura muy fuerte. No hay absolutamente nada más. Tuto es precandidato, Carlos Mesa es precandidato, Samuel Doria Medina es precandidato”, observó el analista.