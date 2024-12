Régimen Penitenciario rechaza denuncia sobre destrucción de la celda de Maximiliano Dávila

Limpias pidió ser responsables con sus clientes al momento de dar una información y no “agarrar” una cámara e ir declarando cosas que no vienen al caso, menos una denuncia de por medio.

POR BORIS GÓNGORA

Fuente: La Razón

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, descartó este martes que hubiera alguna destrucción en la celda del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila durante el proceso de extradición, tal como lo había denunciado el abogado Manolo Rojas, defensa del exjefe policial.

“Se ha hablado de que su celda ha sido destruida. Ha venido la familia del señor Dávila después de su traslado a la cual, con las actas correspondientes, en presencia de ellos se ha entregado todos sus objetos que tenía al interior de su celda, en el penal de San Pedro”, dijo.

Indicó que se informó de manera oficial y correcta cómo salió Dávila del penal de San Pedro para su extradición a Estados Unidos.

Limpias además dijo que se tiene todas las pruebas y fotografías que en su momento se presentarán “si hubiera” alguna situación más allá de denunciar en un medio de prensa.

“Querer denunciar algo, hay que denunciar ante las instancias correspondientes y nosotros obviamente hacer los descargos”, enfatizó.

El lunes, el abogado Manolo Rojas, defensa de Dávila, denunció que el viernes 13 junto a la familia del exjefe policial fueron a recoger las cosas personales del penal de San Pedro. Sin embargo, explicó que cuando entraron a su celda observaron perforaciones en las paredes en “busca de algo”.

“Algo buscaban los del Gobierno y espero que no hayan encontrado la famosa carta. Destrozaron el lugar que era 3 x 2 en dimensión. Todas las paredes, el techo y el pequeño baño que tenía todo estaba picoteado. Alguien entró antes de los familiares a sacar o buscar algo”.

Al respecto, Limpias indicó que incluso se puede invitar a los medios de prensa a pasar a la celda donde estaba recluido Dávila para corroborar que no “no hay una situación de destrucción”.

“Me parece una exageración, no sé si es la impotencia del abogado respecto a este caso que ha sido manejado tan irresponsablemente, porque escuchábamos decir al abogado que no había extradición, que no había nada. Hasta creo que el mismo privado de libertad le ha debido creer”.

El funcionario pidió ser responsables con sus clientes al momento de dar una información y no “agarrar” una cámara e ir declarando cosas que no vienen al caso, menos una denuncia de por medio.

El jueves 12, se procedió a la extradición de Dávila a Estados Unidos acusado de tráfico de drogas y portación de armas para el tráfico de drogas.

El viernes 13, compareció ante la jueza Robyn F. Tarnofsky, en el Distrito Sur de Nueva York y en la audiencia preliminar Dávila se declaró no culpable de los cargos que la Fiscalía presentó en su contra.