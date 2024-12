Relatos varios de la nueva cultura progre y economía populista

“Evo Morales es el Presidente más parecido a los bolivianos”. Alberto Fernández. Presidente argentino.

Ergo, Evo es indio y los bolivianos son indios.

”. John Maynard Keynes.

Discurso populista: El viceministro Defensa de los derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, declaraba:

“Nosotros nos debemos al pueblo mientras ellos, los empresarios, se deben a sus millones, a sus ingresos, a sus utilidades, a sus pérdidas, a sus ganancias.

Solamente privilegian sus intereses económicos; pero no les preocupa, no les interesa la economía de la población.

Nosotros estamos interesados en la economía de los bolivianos, por lo tanto, nosotros en esas instancias de diálogo, de debate tenemos que salir a defender la economía de los consumidores”.

En la economía productiva, los políticos populistas no invierten ni producen, salvo en tierras y coca, pero ilusionan a la población entregándoles una libreta de racionamiento para recibir artículos de consumo, producidos por los empresarios. Por ahora aceite y arroz, y los entregan a precios bajos, pues no se preocupan por los costos ni las pérdidas que se generan, pues a ellos no les afecta.

Estos son programas sociales, que la experiencia ha mostrado que solo acarrean corrupción, clientelismo y gastos exagerados, por lo que es mejor dar seguridad al emprendedor y trabajo a las familias pobres. Eventualmente y al inicio dar a las madres de familias pobres un bono mensual para que cubran parte de su alimentación y sanidad.

Por su parte, los empresarios arriesgan su capital y producen bienes y servicios compitiendo en el mercado. La actividad empresarial, que tiene como objetivo último el obtener beneficios tiene importantes repercusiones sociales, pues la competencia a la que se enfrenta obliga al empresario a producir bienes y servicios de mejor calidad y más baratos para los consumidores e imprime a la economía un continuo dinamismo creador, que se traduce en un enriquecimiento de la libertad humana en todas sus manifestaciones.

Responsabilidad del ciudadano. Si el Gobierno quiere hacer un gasto, tiene que decir como lo va a financiar y no tiene que decirnos que van a aumentar impuestos o pedir un crédito, tiene que informar que gastos van a eliminar.

Cultura en proceso de cambio, de la meritocracia y la cultura del conocimiento y el trabajo, hacia el populismo progre.