Rodrigo Paz propone en El Alto una distribución de 50/50 de los recursos entre el Estado y las regiones

El encuentro con organizaciones sociales de la ciudad de El Alto se suma a los más de 200 que realizó el político en diferentes partes del país con el objetivo de conocer sus necesidades.

Fuente: ANF

Rodrigo Paz Pereira, líder de la organización Primero la Gente, propuso en un acto que se realizó en un cholet, en la ciudad de El Alto, una distribución equitativa de los recursos económicos entre el Estado y las regiones.

El evento político se llevó a cabo en uno de los típicos salones denominados cholet en la zona 16 de julio, uno de los barrios de mayor actividad económica de esa urbe.

Rodrigo Paz, que imprime una intensa actividad política a más o menos ocho meses de las elecciones generales, destacó en el acto las fortalezas económicas de la urbe alteña, así como de sus empresarios y emprendedores.

En ese marco, reclamo una distribución equitativa, entre el Estado y las regiones, de los recursos económicos que se generan en Bolivia. “50/50”, sostuvo al referirse a la distribución de la renta nacional entre el Estado, regiones y departamentos.

“Significa que el Estado se lleva el 50% para atender las necesidades nacionales y que el otro 50% llega a las regiones y ciudades como El Alto, donde están los empresarios y emprendedores que saben generar economía, empresa”, explicó.

“Del total que hoy se recauda, el Estado solo devuelve el 12% a las regiones, a los municipios; el 88% se lo queda el gobierno central, se lo gasta en sus empresas deficitarias. Por eso hay que luchar por ese 50/50. La plata para la gente, no para los que se farrean la plata. El gas se fue, el litio no llegó, y la plata se la llevan ellos, la plata no llegó a la gente”, reclamó ante la nutrida multitud, que expresó con vivas su coincidencia con la propuesta.

Jóvenes

En el encuentro, según una nota de prensa, hubo una masiva presencia de jóvenes. Edwin Cruz, estudiante de la Universidad Pública de El Alto, en su discurso expresó su orgullo por el rostro productivo y emprendedor de la urbe donde nació.

“Somos jóvenes que hemos nacido y crecido en esta ciudad que ha logrado una cualidad productiva, emprendedora con el trabajo de su gente, su esfuerzo y sacrificio. Es esa gente que construye industria, emprendimientos e inversiones en la ciudad”, dijo.

“Hoy nos encontramos en este lugar que es una muestra del trabajo y la voluntad de salir adelante de quienes vivimos en El Alto. Es fruto del trabajo y el esfuerzo de gente que trabaja todos los días”, insistió al referirse al cholet (salón) donde se llevó a cabo el encuentro con Rodrigo Paz.

Edwin Cruz añadió que otra de las cualidades de la ciudad de El Alto es que tiene jóvenes intelectuales, profesionales y emprendedores que quieren “un mundo mejor”.

“Es un momento decisivo para nuestro país y nosotros somos los actores principales. El futuro está aquí. Nadie nos puede decir que no podemos”, añadió.

“Hemos estado en 210 municipios y comunidades escuchando las necesidades de la gente. Hoy estamos en esta ciudad”, señaló Paz.