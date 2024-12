Rolando Schrupp: Ellos (los socialistas) no son tipos decentes, ellos solamente están por el poder

Advirtió que el Movimiento al Socialismo (MAS) siempre tuvo un plan político que trasciende los resultados electorales inmediatos y apunta a consolidar un proyecto de largo plazo.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El analista político Rolando Schrupp lanzó críticas contundentes al modelo político y económico promovido por el proyecto socialista en Bolivia, señalando que su objetivo principal es perpetuarse en el poder, incluso a costa de “destruir” el aparato productivo de Santa Cruz y el país en general.

“Hemos perdido la batalla política en la Asamblea Constituyente y estamos perdiendo la batalla económica. Destruyeron nuestro aparato productivo, y lo seguirán haciendo. Pensamos ingenuamente que no es intencional, pero este proyecto no necesita una burguesía ni un empresariado fuerte, no están viendo el interés burgués que tenemos nosotros”, afirmó Schrupp.

El analista calificó el accionar del proyecto socialista como una estrategia para consolidar lo que él describe como una “monarquía” política, con un plan diseñado para mantenerse en el control más allá de unas elecciones. “Ellos no son tipos decentes, ellos solamente están por el poder, ellos están instalando una monarquía, entonces la burguesía se interpone”, enfatizó al señalar que los socialistas no buscan el bienestar del país.

Schrupp también analizó las encuestas y señaló la aparición de Marcelo Claure, quien, en su criterio, ha logrado posicionarse como un referente político gracias a su estrategia mediática y el uso de encuestas que generaron discusión pública. “Claure no buscaba validar los números de su encuesta, sino centrar la discusión en torno a su encuesta, y lo logró”, indicó.

Asimismo, advirtió que el Movimiento al Socialismo (MAS) siempre tuvo un plan político que trasciende los resultados electorales inmediatos y apunta a consolidar un proyecto de largo plazo. “El momento político que plantea el MAS va más allá de las elecciones;”, señaló.