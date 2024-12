Ronald MacLean: Advierte que el MAS arrasará en 2025 si lleva a Andrónico Rodríguez como candidato

El economista y político Ronald MacLean, quien vive fuera de Bolivia desde hace 20 años, expresó su deseo de regresar al país, aunque aseguró que las amenazas del gobierno actual dificultan esa posibilidad. “Quiero volver a Bolivia, pero este gobierno es una amenaza para todos nosotros”, concluyó.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El economista y político boliviano Ronald MacLean ha lanzado una advertencia clara al bloque de oposición al señalar que si el Movimiento Al Socialismo (MAS) se reconcilia y postula a Andrónico Rodríguez como candidato presidencial en 2025, es probable que obtenga una victoria contundente.

Según MacLean, Rodríguez reúne características clave, como juventud y ausencia de controversias significativas, que podrían consolidar el apoyo del voto duro masista y captar sectores más amplios del electorado.

En ese sentido, en entrevista en el programa radial La Hora Pico, MacLean enfatizó la necesidad de que la oposición abandone el ámbito puramente discursivo y haga política desde las calles, conectando con los barrios y las bases sociales. “La política se hace en las calles, reconociendo cuál es tu mesa, tu barrio, y quiénes harán el control electoral. Más allá de los votos, se trata de movilización, entusiasmo y fraternidad”, afirmó.

Oportunidad en medio de la crisis

MacLean también destacó que la crisis económica que atraviesa el país podría ser una ventaja estratégica para la oposición. Según él, incluso los 700 mil funcionarios públicos comienzan a sentir los efectos de la falta de dólares y combustible, así como el creciente descontento social.

“El MAS está enfrentando un escenario complicado: el actual presidente apenas tiene entre 4% y 6% de apoyo en las encuestas, y el expresidente está perseguido y cuestionado. Sin embargo, el MAS todavía tiene poder, dinero y recursos. Si la oposición no se presenta con una candidatura fuerte y unida, perderá”, advirtió.

Las claves para enfrentar al MAS

MacLean subrayó que la unidad opositora debe ser auténtica y construida a través de primarias, donde el liderazgo se gane por mérito y no por acuerdos entre cúpulas. Además, llamó a dar espacio a nuevas figuras, tanto jóvenes como mujeres, que representen una verdadera renovación política.

“El MAS puede reinventarse, pero si nosotros no hacemos lo mismo, no tenemos posibilidades. Andrónico tiene el voto duro del MAS, juventud, y ha sabido manejarse sin ser controversial. No podemos enfrentar eso con las mismas estrategias y liderazgos desgastados de siempre”, señaló.