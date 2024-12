Rumbo a 2025: ‘vieja guardia’ de políticos de 50 a 70 años acapara carrera electoral

Cuando solo faltan ocho meses para las elecciones generales de 2025 en Bolivia, el escenario preelectoral se acelera sin candidatos jóvenes y con una “vieja guardia” de políticos comprendidos en un rango de 50 y 70 años de edad quienes se atrincheran en la arena electoral decididos a tomar la silla presidencial por los próximos cinco años, hasta 2030.

Bolivia viajes

A continuación, OPINIÓN hace un repaso de las edades de los 10 políticos que ya confirmaron candidatura para los comicios del próximo año y que, en calidad de “veteranos” de la política, apuestan por ganar la contienda electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

EVO MORALES Evo Morales, el experimentado político que condujo Bolivia desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019, nació en la localidad de Isallavi del municipio de Santiago de Andamarca de la provincia Sud Carangas del departamento de Oruro el 26 de octubre de 1959.

El líder cocalero de 65 años de edad oficializó su candidatura a la Presidencia de Bolivia el 24 de septiembre de 2023 desde los micrófonos de Radio Kawsachun Coca, en el Trópico cochabambino, bastión del “evismo”. Entonces, aseguró: “Quiero ser sincero, me han convencido de que soy candidato, que voy a ser candidato; me han convencido, me han obligado”.

Morales llega a estos comicios con un Movimiento Al Socialismo (MAS) fracturado, un Instrumento Político que ya no comanda porque la sigla le fue entregada a la facción que dirige el “arcista” Grover García, y reiteradas inhabilitaciones para ser candidato.

MANFRED REYES VILLA Entretanto, el alcalde de Cochabamba, militar en retiro, político y empresario, Manfred Reyes Villa, nació el 19 de abril de 1955, en la ciudad de La Paz.

Bolivia viajes

Cochabamba artesanía

Con 69 años, el pasado 13 de diciembre el también cinco veces alcalde de Cochabamba se lanzó a la arena preelectoral en la ciudad de La Paz, donde acudió a recibir de manos del Tribunal Supremo Electoral (TED) la personería jurídica que dio vida al nuevo partido nacional Alianza Por Bolivia – Súmate “APB – Súmate”, sigla con la cual competirá en la carrera electoral.

CHI HYUN CHUNG Por su parte, el médico, empresario, pastor evangélico y político surcoreano nacionalizado boliviano, Chi Hyun Chung, nació el 7 de marzo de 1970 en Gwangju, Corea del Sur. Tiene 54 años.

Con la promesa de “transformar Bolivia”, Chi fue uno de los primeros en oficializar su aspiración a la Presidencia de Bolivia, luego que en las elecciones de 2020 logró el 1,5% de los votos con el Frente Para la Victoria (FPV).

EDMAN LARA El capitán Edman Lara nació en el municipio cochabambino de Villa Rivero en 1987, hace 37 años. Su imagen salió a la luz pública en 2022 cuando denunció actos de corrupción al interior de la Policía. Tras ello, fue sometido a procesos por faltas graves al interior de la institución verde olivo, lo que derivó en su baja definitiva.

En agosto pasado, la dupla Chi Hyun Chung y Edman Lara selló una alianza política de cara a las elecciones 2025. Este diciembre confirmaron que siguen en carrera electoral, aunque sin una sigla definida.

VICENTE CUÉLLAR El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar Téllez, nació un 4 de febrero en Cuevo, un poblado de Santa Cruz.

Cuellar, quien cobró liderazgo por los 36 días de paro en Santa Cruz en demanda del Censo, lanzó su candidatura en noviembre de 2023, desde La Paz, de la mano de la agrupación Movimiento Ciudadano para el Cambio “Cambio-25”.

CARLOS BÖRTH Con 72 años encima, su nombre figura como el candidato de mayor edad interesado en conducir Bolivia. Se trata de Carlos Böhrt, el abogado constitucionalista, analista político, exsenador, exdiputado e incluso exembajador oriundo de Oruro, quien se postuló a los comicios de 2025 con la organización Alianza Bolivia Unidad y Solidaria (Al-Bus).

Con una amplia trayectoria en la política, Böhrt pasó por varios partidos como PS – 1, Alianza Patriótica, MIR, NFR, ADN y Podemos.

AMPARO BALLIVIÁN Es la única mujer en la arena electoral. Nació en la ciudad de La Paz, en 1960 y se define como una “outsider” de la política boliviana.

Con 64 años, la economista, experta que pasó por el Banco Mundial, exministra de Vivienda y Servicios Básicos en el Gobierno de Hugo Banzer Suárez, con un doctorado en Econometría y una maestría en Economía Matemática en la Universidad Rice de Houston, en Estados Unidos, asegura que la única manera de ganar al MAS es con un candidato único de la oposición.

JORGE QUIROGA El 17 de diciembre y arropado por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Jorge Fernando Quiroga Ramírez, más conocido como “Tuto”, oficializó su candidatura presidencial rumbo a las elecciones 2025.

El político cochabambino, de 64 años de edad, fue Presidente de Bolivia entre 2001–2002 y Vicepresidente, de 1997 a 2001.

BRANKO MARINKOVIC A diferencia de los demás aspirantes a la Presidencia de Bolivia, el empresario cruceño Branko Marinković hizo conocer su intención preelectoral desde Brasil.

Con 57 años encima, el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y exministro en la gestión de Jeanine Áñez llega a este escenario electoral con el respaldo de Acción Democrática Nacionalista (ADN).

RODRIGO PAZ Finalmente, el senador Rodrigo Paz por Comunidad Ciudadana (CC), de 57 años, también trabaja como presidenciable por la organización Primero la Gente. El también exalcalde de Tarija es hijo del expresidente Jaime Paz.

SIN CONFIRMAR En cuanto al presidente Luis Arce, quien cumplió 61 años en septiembre pasado, dejó la decisión de su candidatura presidencial en manos de un ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS), hoy comandado por el dirigente afín al “arcismo”, Grover García.

Sobre su postulación, el senador “evista” de 36 años, Andrónico Rodríguez, aseguró que “nada está definido” y el tema será resuelto en los próximos meses de manera “orgánica” al interior de las organizaciones sociales afines al “evismo”.

Lara y Rodríguez son los únicos dos candidatos presidenciales jóvenes en este escenario electoral marcado por “veteranos” de la política boliviana.