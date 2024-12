«Salí con el autoestima baja»: Juliana Barrientos, contó cómo superó su divorcio

Juliana Barrientos compartió su experiencia personal tras atravesar un momento difícil en su vida: su divorcio.

Juliana Barrientos, la destacada Miss Bolivia 2024, compartió su experiencia personal tras atravesar un momento difícil en su vida: su divorcio. En una conversación sincera en el podcast No Somos Nenes, la joven reveló cómo este proceso de transformación personal la llevó a descubrir nuevas facetas de sí misma, fortaleciéndose tanto en lo emocional como en lo profesional.

La conductora del programa le preguntó: “¿Tú también eres una mujer que se ha divorciado? Todo lo hermoso que te llegó a tu vida fue después de eso”, y Juliana respondió de manera profunda: «Una mujer se divorcia porque no se siente valorada, no se siente respetada, y el lugar donde está no la trata como se merece. Muchas veces, las mujeres se quedan en un matrimonio por los hijos, por el miedo al qué dirán y la dependencia económica. Piensan que sin su pareja no pueden, que solas no pueden”.

Con una mirada introspectiva, Barrientos también destacó un proyecto que comenzó a trabajar para empoderar a otras mujeres: “Es una de las cosas más duras de ver, por eso uno de los proyectos que comencé a trabajar fue enseñarles a las mujeres independencia económica, haciendo jabones ecológicos con el aceite que tienen en casa”, dijo, mostrando una sonrisa.

En cuanto a su proceso personal tras la separación reveló: “Cuando yo me separé, me decías que ibas a ser Miss Bolivia y vas a llegar a Miss Universo, clasificando. La Juliana de hace cuatro años atrás diría ‘imposible’. Me miraba al espejo y decía ¿yo? No tenía ni idea, no me lo podía creer”. En ese momento de vulnerabilidad, Juliana atravesó una crisis de autoestima que la llevó a reconstruirse, un proceso que la fortaleció tanto en lo personal como en lo profesional: “Me golpeó mucho porque salí con la autoestima muy baja. Ha sido un proceso de recuperar mi autoestima y la confianza que me tengo a mí misma”, confesó.

A pesar de las adversidades, la joven de Cochabamba logró destacarse en su carrera y en su vida personal, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes de Bolivia. “Nunca hay que asustarse de escuchar el corazón, porque la vida tiene planeado cosas increíbles, siempre y cuando no pierdas ese amor propio y no dejes de creer en ti misma”, concluyó con un mensaje inspirador para todas las mujeres.

Juliana Barrientos, a sus 27 años, no solo logró coronarse como Miss Bolivia, sino que también marcó un hito al llevar con orgullo los colores de la bandera boliviana en Miss Universo. Además, fue galardonada con el premio al Mejor Proyecto Social por su destacado trabajo humanitario a través de su ‘esmalte de uñas que salva vidas’, un producto que detecta la presencia de drogas en bebidas.