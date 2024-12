“Salí de votar y se armó el lío”, dice Jhonny tras protagonizar un incidente en su recinto electoral

Tras el incidente protagonizado en un recinto electoral, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, salió a aclarar la situación y señaló que la situación se produjo porque defendió a una mujer que estaba siendo insultada por otras personas.

Fernández fue abucheado e increpado por vecinos, según los videos que circulan en redes sociales y que fueron grabados en el recinto donde vota la autoridad, el cual está ubicado en la zona sur de la capital cruceña.

“Yo fui a votar. Salí de votar y se armó el lío. Ahí fue cuando vi que unos jóvenes insultaron a una señora, ahí fue donde yo me metí y le dije que aprendan a respetar y (que) no sean atrevidos. Se respeta a las mujeres, no se las insulta”, sostuvo el alcalde.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas