Santa Cruz: Bomberos, fumigadores y guardias municipales entrarán en paro desde este lunes

Son más de 700 funcionarios municipales los que pararán por un lapso de 96 horas, teniendo como demanda principal la incorporación a la Ley General del Trabajo, según el reporte dirigencial.

Fuente: Unitel

Bomberos, fumigadores y guardias municipales, dependientes de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, ingresarán a un paro de 96 horas a partir de este lunes, medida de protesta que se da por la falta de atención por parte de la Alcaldía, según el reporte de la dirigente Estefanía Calle.

La dirigente, que representa a los gendarmes, manifestó que hasta la fecha la administración del alcalde Jhonny Fernández no atendió la principal demanda del sector, que se ser incorporados en la Ley General del Trabajo.

Según el reporte, los movilizados están cansados de ser considerados como “trabajadores de segunda” y esperan un trato acorde a sus labores y poder recibir los beneficios contemplados en la normativa vigente.

El paro se hará efectivo a partir de este lunes 30 de diciembre, según la explicación que dio Calle a UNITEL, al señalar que esperan la convocatoria del Ejecutivo municipal para poder abordar esta situación de manera conjunta.

Asimismo, la funcionaria señaló que entre las tres reparticiones suman más de 700 trabajadores que esperan contar con la atención de la Alcaldía, siendo la premisa volver a sus respectivas labores.

En días pasados, los guardias municipales ya llevaron adelante una protesta por 72 horas exigiendo mejoras en las condiciones laborales y recontratación de personal; sin embargo, desde la Alcaldía señalaron que no contratarán a nadie que no cuente con la respectiva libreta de servicio militar.

“Los gendarmes vienen con presión a que se recontrate gente que no tiene requisitos. Si no cumple con la ley, con los requisitos, si no tiene libreta de servicio militar, eso quieren que yo vulnere, y será peor después porque van a tener que devolver los sueldos, tal cual como dijo la Contraloría”, aseguró el alcalde Jhonny Fernández.